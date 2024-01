Detenido en Elche por amenazar y robar a otro hombre tras quedar por una web de citas

ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Elche (Alicante) han detenido a un hombre por presuntamente amenazar y robar a otro tras quedar por una web de citas. El agresor supuestamente también le rayó el vehículo y le provocó daños en uno de los retrovisores a la víctima.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de enero, cuando una dotación de la Policía Local fue avisada de que dos hombres estaban agrediéndose entre sí en la Avenida de Novelda de Elche, según ha indicado el Ayuntamiento ilicitano en un comunicado.

Una unidad policial se desplazó hasta el lugar, donde uno de los implicados explicó a los agentes que había quedado con otro hombre a través de una web de citas y que, al verlo, le indicó que no le gustaba. En ese momento, el otro varón "de manera muy agresiva" le gritó: 'Te voy a llevar a mi casa, te voy a drogar y te voy a matar. Ahora me vas a pagar lo que me ha costado el taxi. Dame el dinero o te destrozo el coche y te mato'.

Ante la situación, la víctima le dio todo el dinero en efectivo que llevaba encima, unos seis euros. Posteriormente, el agresor sacó una llave del bolsillo de su abrigo, comenzó a rayarle el lateral del vehículo y le dio varias patadas al espejo retrovisor del coche.

Los agentes le solicitaron los datos del implicado y este ofreció una fotografía del mismo. Al fijarse en la imagen, los policías le reconocieron por haber intervenido con él en otras ocasiones, por lo que la patrulla se dirigió hacia su domicilio.

Una vez allí, el hombre, de 39 años, afirmó a los agentes que habían tenido un malentendido y que se había puesto muy nervioso, al tiempo que reconoció lo relatado por la otra parte. Dado lo acontecido, el varón fue detenido y trasladado a dependencias policiales.