Detenido por estafar a una mujer tras apropiarse de su cuenta de repartidora de comida a domicilio

Comisaría de Policía Nacional distrito norte de Alicante - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un varón por presuntamente estafar a una mujer tras hacerle creer que le ayudaría a crear una cuenta de repartidor de comida a domicilio y apropiarse de la misma.

La investigación policial tuvo su inicio con la denuncia de una mujer que manifestó a los agentes que un hombre le había engañado durante el proceso de apertura de una cuenta en la empresa a domicilio. Según relató la perjudicada, contactó con un varón que le dijo que le ayudaría con los trámites de apertura de la cuenta para poder trabajar, y cuando ella le dio todos sus datos y la cuenta estuvo creada, el autor no le dio las claves de acceso a su cuenta, ha relatado la Policía Nacional en un comunicado.

Tras contactar con el hombre, éste al parecer solicitó a la perjudicada el pago de 50 euros para devolverle las claves de la cuenta, momento en el que la víctima decidió interponer la denuncia.

SOLO ADMITÍA PAGO EN EFECTIVO

Ante estos hechos los agentes iniciaron una investigación en la que, tras diversas gestiones policiales, comprobaron que el presunto estafador estafa utilizando la cuenta abierta a nombre de la denunciante para trabajar él.

Al abrir la cuenta de repartidor, el autor había vinculado el número de cuenta bancaria de la denunciante, por lo que rechazaba todos los pedidos en los que el pago era con tarjeta y aceptaba los pedidos en los que el pago se realizaba en efectivo. Debido a esto causó una deuda a la perjudicada con la empresa de reparto ya que se quedaba con el dinero, perteneciendo éste dinero a la empresa que suministra la comida y a la empresa de reparto.

Al abrir la cuenta, el autor aportó su número de teléfono y correo electrónico para recibir los pedidos, por lo que le resultaba imposible a la perjudicada ponerse en contacto con la empresa de reparto para comunicar lo que estaba ocurriendo.

Según las investigaciones, la intención del investigado era apropiarse de la cuenta de la denunciante, ya que está vetado en la plataforma de reparto de comida para poder abrir cuentas debido a que ya ha tenido incidentes previos con la empresa.

Tras la identificación plena del investigado, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda y finalmente lo arrestaron por la presunta comisión de los delitos de falsedad documental, usurpación de identidad y estafa.

El detenido, un varón de 45 años de edad, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.