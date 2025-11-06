Detenido un hombre acusado de agredir sexualmente a una niña, familiar suya, con autismo

Archivo - Agente de Policía Nacional junto a furgón policial en València - JEFATURA - Archivo

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Valencia han detenido a un hombre acusado de agredir sexualmente a una niña, familiar suya y diagnosticada de trastorno del espectro autista, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación y ha adelantado este jueves Las Provincias.

El arresto tuvo lugar a mediados del mes de octubre, cuando un centro hospitalario activó un protocolo ante una posible agresión sexual a una menor y avisó a la Policía.

En ese momento, agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional de Valencia abrieron una investigación que culminó con la detención de un hombre, de 36 años, familiar de la supuesta víctima, por una supuesta agresión sexual con penetración.

El hombre, que seguidamente fue puesto a disposición judicial, tenía antecedentes policiales, algunos de ellos por hechos similares, han indicado las mismas fuentes.

Según Las Provincias, la víctima es una niña de seis años y con trastorno del espectro autista. El detenido, primo de la madre de la menor, habría quedado en libertad con una orden de alejamiento respecto de la menor.