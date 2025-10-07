Detenido un hombre acusado de amenazar con un cuchillo a clientes de un local de ocio de Novelda (Alicante)

Detenido un hombre acusado de amenazar con un cuchillo a clientes de un local de ocio de Novelda - POLICÍA LOCAL DE NOVELDA

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Novelda (Alicante) han detenido a un hombre de 30 años acusado de amenazar de muerte con un cuchillo de grandes dimensiones a clientes de un local de ocio ubicado en el polígono El Fondonet.

Los hechos ocurrieron este lunes sobre las 05.30 horas, cuando el cuerpo policial fue alertado a través de una llamada telefónica sobre la presencia de esta persona y los hechos que presuntamente estaba cometiendo.

En ese momento, dos patrullas del turno de noche se trasladaron hasta el local de ocio y, tras entrevistarse con los que dieron la voz de alarma, constataron que el varón había huido del lugar en compañía de una mujer.

De esta forma, los agentes realizaron una batida por la población y en la calle José Noguera interceptaron un vehículo que coincidía con las características reseñadas de la huida del hombre, según ha informado la Policía Local de Novelda a través de Facebook.

Los policías se incautaron de un cuchillo, con el que presuntamente amenazó a los clientes del local, de una bolsa de sustancias estupefacientes y de una cantidad de dinero en metálico "bastante importante". El varón, que cuenta con varios antecedentes y reside en Novelda, fue arrestado y puesto a disposición policial.