Detenido un hombre tras agredir a su mujer en una habitación de hotel en València

VALÈNCIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un hotel de València a un hombre de 53 años por agredir a su mujer. El personal de seguridad del establecimiento alertó a la Policía de que se estaba produciendo una "fuerte discusión" en el interior de una de las habitaciones.

El detenido, tras agarrar de los brazos "con violencia" a la víctima, la zarandeó en repetidas ocasiones y la intentó asfixiar en la cama. Después la arrojó al suelo, donde le propinó golpes y patadas, según ha indicado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Los hechos sucedieron el pasado martes, 5 de agosto, sobre las 23.00 horas, cuando efectivos policiales de seguridad ciudadana fueron comisionados por la Sala CIMACC - 091 a un hotel de València donde, al parecer, se había producido una "fuerte discusión" de pareja en una de las habitaciones, por lo que tuvieron que intervenir los vigilantes de seguridad del establecimiento.

Los agentes se desplazaron "rápidamente" al lugar y, tras entrevistarse con el personal de seguridad, manifestaron que la recepción del hotel ya les había alertado.

Cuando el presunto agresor les abrió la puerta de la habitación, observaron que una mujer yacía inconsciente en el suelo, por lo que decidieron intervenir. Custodiaron al hombre hasta la llegada de los policías y acompañaron a la mujer a otra planta del hotel, cuando ya había recobrado la consciencia.

La mujer presentaba moratones en las piernas y brazos, que los efectivos policiales vincularon a los golpes propinados por el marido. Debido al estado de nerviosismo que presentaba la víctima, que se había desvanecido durante la conversación con los agentes, se solicitó asistencia sanitaria y fue trasladada a un centro hospitalario.

Ante tales hechos, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.