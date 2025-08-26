Detenido un hombre en Alicante acusado vender drogas desde su casa y objetos robados

ALICANTE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 43 años en la ciudad de Alicante acusado de un delito de receptación y tráfico de drogas. El arrestado presuntamente regentaba desde su domicilio un punto de venta de estupefacientes y de receptación de objetos robados que revendía a un precio "muy superior".

Tras el registro de la vivienda, los agentes se incautaron de multitud de joyas y material electrónico como teléfonos de alta gama, tabletas y ordenadores portátiles. El operativo ha permitido desmantelar un "importante" punto de venta y receptación de efectos sustraídos, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

La investigación policial se inició en torno a un domicilio ubicado en la zona norte de la ciudad de Alicante y que supuestamente se utilizaba como punto de venta de sustancias estupefacientes y de recepción de objetos procedentes de distintos hechos delictivos.

Las gestiones realizadas por los investigadores revelaron que los efectos y joyas robadas que se recibían en el domicilio presuntamente procedían de ilícitos penales como robos violentos y robos en viviendas al parecer cometidos por terceras personas, en su mayoría consumidores habituales de drogas. Tras efectuar los robos, acudían a dicha vivienda, donde, según la Policía, entregaban los efectos a cambio de sustancias estupefacientes o de dinero.

PRESUNTAMENTE REVENDÍA OBJETOS ROBADOS

El cuerpo policial ha explicado que el arrestado presuntamente revendía los objetos de valor a un precio "muy superior", bien introduciéndolos en el mercado negro o transportándolos hasta Argelia o Marruecos, donde se comercializaban en casas de venta "sin ningún tipo de control".

Con todo lo recabado hasta el momento, los agentes establecieron un dispositivo de localización y detención del investigado. Tras ello, llevaron a cabo un registro domiciliario en el que se intervinieron multitud de joyas y material electrónico como teléfonos de alta gama, tablets y ordenadores portátiles, al parecer procedentes todos ellos de distintos hechos delictivos.

También se incautaron de un comprobador electrónico de joyas y una lupa de precisión, objetos utilizados por profesionales de la joyería con el fin de verificar el grado de pureza de las joyas, según ha explicado la Policía.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante. Con los efectos recuperados, los agentes han hecho gestiones para comprobar su procedencia y han podido devolver algunos de ellos a sus propietarios.