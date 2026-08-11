Detenido en Novelda por estafas con anuncios web de falsos alquileres vacacionales en Alicante y Sevilla

La Guardia Civil detiene a un hombre por estafas de falsos alquileres e investiga a otras dos personas por ocultar el dinero - GUARDIA CIVIL

ALICANTE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Novelda (Alicante) a un hombre de 28 años e investigado a otros dos jóvenes por su presunta implicación en un delito de estafa relacionado con falsos anuncios en páginas web de alquileres vacacionales. Hay afectados en Alicante y Sevilla y no se descartan más víctimas.

La investigación, desarrollada por agentes de Callosa de Segura (Alicante) en el marco de la operación Veldona, se inició tras detectarse varias denuncias de personas que habían abonado cantidades de dinero para reservar viviendas que en realidad no existían, informa el instituto armado.

Los autores publicaban anuncios atractivos en páginas web, en los que ofrecían inmuebles a precios competitivos. Una vez que las víctimas contactaban, les solicitaban pagos por adelantado en concepto de reserva, perdiendo posteriormente todo contacto sin llegar a disfrutar del alojamiento.

Las pesquisas permitieron comprobar que este mismo procedimiento se había repetido en distintas provincias, afectando a Alicante y Sevilla, con un perjuicio económico que asciende a cerca de 3.000 euros.

Durante la investigación, los agentes identificaron a tres personas relacionadas en la trama. Una de ellas fue detenida como autora de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, mientras las otras dos fueron investigadas.

USO DE 'MULAS ECONÓMICAS' PARA OCULTAR EL DINERO

Estas últimas actuaban como 'mulas económicas'; es decir, personas que facilitaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero procedente de las estafas y transferirlo posteriormente a los responsables, dificultando así el seguimiento del dinero por parte de los investigadores.

La operación ha permitido identificar a tres personas implicadas en los hechos, con la detención de una de ellas, un hombre de 28 años, como principal responsable y con la investigación de una mujer de 22 años y un hombre de 28. Las diligencias han pasado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda.

Hasta ahora se han esclarecido cinco delitos de estafa, aunque no se descartan nuevas actuaciones porque la investigación continúa abierta.