Detenido en La Nucía un miembro de una organización dedicada a cometer estafas de carácter piramidal

ALICANTE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de La Nucía a un hombre de 44 años que presuntamente formaba parte de un grupo criminal dedicado a cometer estafas de carácter piramidal, con alrededor de, al menos, medio centenar de víctimas a lo largo de todo el territorio nacional.

El arresto se ha producido en el marco de una investigación policial llevada a cabo a lo largo de tres meses por el grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría Local de Policía Nacional de Torrent (Valencia), a raíz de una denuncia.

En su denuncia, la víctima manifestaba que la organización criminal había contactado con ella a través de una aplicación de mensajería instantánea y le había ofrecido pequeñas cantidades de dinero a cambio de escribir reseñas de establecimientos. Tras obtener su confianza, le instaron a invertir dinero con la promesa de obtener grandes beneficios, realizando varios pagos.

Las pesquisas de los agentes han permitido concretar la estructura de la organización criminal a la que pertenecía el detenido, compuesta por varios niveles. En el más alto se situaría el jefe o jefes, probablemente ubicados en el extranjero; en el siguiente nivel se encontraría el 'captador', quien ofrece dinero a cambio de que las llamadas 'mulas' cedan sus datos para abrir cuentas bancarias y posteriormente transfiere el dinero de las mismas a cuentas extranjeras; en el tercer nivel, estaría el intermediario entre el captador y las 'mulas'; y ya, en el último nivel, las 'mulas', personas que a cambio de una contraprestación económica ceden sus datos para abrir cuentas bancarias, donde se ingresa el dinero procedente de las estafas.

Tras varias indagaciones, uno de los presuntos integrantes de la organización, que actuaba como 'captador', fue identificado y posteriormente localizado en un domicilio de La Nucía.

Los agentes lo interceptaron cuando se encontraba a bordo de su vehículo, en el que hallaron e intervinieron un maletín con 17 teléfonos móviles, así como 19 documentos de identidad de siete países diferentes falsificados, figurando en todos ellos su fotografía.

Por todo ello, el hombre fue detenido como presunto autor de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Asimismo, los investigadores registraron el domicilio del sospechoso, donde localizaron e intervinieron otros cuatros terminales móviles más, presuntamente empleados por el arrestado para la comisión de hechos delictivos.

El detenido, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y no se descartan nuevas detenciones ni que surjan nuevas víctimas.