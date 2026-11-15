Detenido en Petrer un hombre por atracar un comercio tras amenazar a la dependienta con un cúter

Archivo - Alicante.- Sucesos.- La Policía esclarece una estafa cometida mediante la utilización de una aplicación de acceso remoto - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Petrer a un hombre acusado de robar en un comercio tras amenazar a la dependienta con un cúter, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La intervención policial comenzó con una llamada al CIMACC-Sala 091 de la Policía Nacional en la que se comunicaba que se había producido un robo con intimidación en un comercio de Petrer por parte de un varón que amenazó a la dependienta con un cúter.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Elda-Petrer se desplazaron hasta el lugar indicado y, tras atender a la víctima y recabar información acerca del autor del robo, iniciaron un dispositivo de búsqueda por la zona y dieron aviso al resto de patrullas policiales sobre las características físicas y la vestimenta del presunto autor.

Según manifestó la víctima a los agentes, el autor del robo entró al comercio y le pidió que le diera el dinero que había en la caja, a lo que la dependienta se negó. Fue en ese momento cuando el varón sacó un cúter y le amenazó solicitándole de nuevo el dinero de forma agresiva.

Ante esa situación, la dependienta abrió la caja registradora al mismo tiempo que pedía socorro, pulsando también en ese momento el botón de alarma de atraco. El autor de los hechos cogió el dinero de la caja registradora.

En ese momento entró en el local un varón alertado por los gritos de auxilio de la dependienta, momento en el que autor del robo abandonó el establecimiento.

Menos de una hora después, y tras realizar diversas batidas por la zona, los agentes localizaron al autor del robo. En el cacheo de seguridad le intervinieron al detenido el cúter con el que había amenazado a la dependienta del comercio.

Finalmente los agentes lo detuvieron por la presunta comisión de un delito de robo con violencia e intimidación. El detenido, un varón de 55 años, tras la práctica de las diligencias policiales ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Elda.