Detenidos dos hombres tras agredirse en plena calle y lanzarse mesas y sillas de una terraza

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de València han detenido este sábado en la capital del Túria a dos hombres, de 33 y 59 años, tras agredirse en el transcurso de una pelea en el centro de la ciudad, en la que se lanzaron mesas y sillas de la terraza de un establecimiento.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando sobre las 11.30 hroas agentes de Policía Nacional fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 para que acudiesen a la plaza San Agustín de Valencia, donde al parecer se estaba produciendo una pelea con palos entre dos varones.

Una vez en el lugar, al que acudió también Policía Local, varios testigos indicaron a los agentes que los implicados en la pelea se habían dirigido hacia la calle Arquebisbe Mayoral. Una vez allí, los agentes observaron un gran tumulto de personas y a un hombre tumbado en el suelo con la cabeza ensangrentada, quien manifestaba sufrir un fuerte dolor en cabeza y brazos.

A pocos metros de él, los agentes localizaron a otro varón de pie, con un corte sangrante a la altura del mentón y, junto al mismo, un palo de madera fracturado.

Los agentes averiguaron que momentos antes ambos hombres habrían iniciado una pelea en la calle Guillem de Castro, continuándola en la zona de San Agustín, hasta llegar a Arquebisbe Mayoral. Durante la misma, al parecer, llegaron a lanzarse mesas y sillas de la terraza de un establecimiento, provocando daños en el mobiliario.

Uno de los detenidos habría agredido al otro con la pata de una de las mesas del local, mientras que el segundo aseguraba que éste le había cortado la cara con un cuchillo, si bien los policías no localizaron ningún arma blanca al registrar a los sospechosos ni en las inmediaciones.

Los policías, tras ver el estado de uno de los implicados, que se encontraba tumbado en la vía pública, solicitaron asistencia sanitaria y el hombre fue trasladado hasta un centro hospitalario, donde le escayolaron ambos brazos y le atendieron por posibles lesiones en la cabeza.

Por todo ello, y tras varias indagaciones, los agentes detuvieron a ambos hombres como presuntos autores de los delitos de lesiones y daños. Los dos arrestados han pasado ya a disposición judicial.