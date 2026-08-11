Detenidos dos jóvenes en Dénia por robar joyas y relojes a ancianos con el abrazo cariñoso

Archivo - Sucesos.- Detenido un hombre en Dénia (Alicante) con una orden europea de arresto por robos con violencia en Bélgica - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Dénia (Alicante) a una pareja, hombre y mujer de 23 y 24 años, como presuntos autores de hurtos mediante el método del abrazo cariñoso. Ambos formaban parte de un entramado delincuencial itinerante de carácter transnacional con una alta especialización en el hurto de joyas y relojes de alto valor económico a personas de edad avanzada.

Esta investigación se originó a raíz de una serie de denuncias sobre hurtos cariñosos ocurridos desde el inicio de la época estival en Dénia cuyo nexo común era que se producían en las inmediaciones de los supermercados, aproximadamente a media mañana, informa Jefatura.

En las denuncias analizadas, las víctimas relataban que mientras se encontraban en el aparcamiento de los supermercados próximos a sus vehículos eran abordadas por una mujer joven que, tras embaucarles con abrazos y caricias, huía rápidamente a bordo de un vehículo. Instantes después se percataban de la sustracción de las joyas o relojes que portaban.

Las pesquisas permitieron determinar que los ladrones pertenecían a un entramado delincuencial itinerante de carácter transnacional, especializado en delitos contra el patrimonio, concretamente en los hurtos por el procedimiento del abrazo cariñoso. Funcionaban en grupos de dos o tres personas con una alta movilidad geográfica, ya que viajaban de forma constante entre distintas ciudades y países.

Finalmente se pudo localizar e identificar a los autores y, tras un dispositivo policial de vigilancias y seguimientos, fueron detenidos. Los dos arrestados fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Dénia.

HURTOS CARIÑOSOS

Este tipo delictivo consiste, en la gran mayoría de los casos, en abordar a personas de edad avanzada que portan relojes y/o joyas de alto valor económico, a los que los ladrones engatusan con abrazos y caricias mientras les sustraen los efectos de valor.

Para llevar a cabo estos robos, operan en grupos de dos o tres personas, normalmente dos mujeres y un hombre: el varón conduce el vehículo que los transporta y permanece dentro en funciones de vigilancia, garantizando así una huida rápida, mientras ellas ejecutan los hurtos sobre los perjudicados.