Detenidos dos jóvenes por robar cobre de las obras del metro junto a la plaza de toros

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS - 9

La Policía Local de València ha detenido a dos hombres de 26 y 27 años por presuntamente robar cables de cobre de las obras del metro junto a la plaza de Toros.

Sobre las 3.20 horas de este miércoles, una patrulla de la comisaría de proximidad de Russafa ha sorprendido a los ladrones en el entorno de las obras que se ejecutan en el número 5 de la calle Alicante, informa el cuerpo municipal.

Los agentes observaron a estos hombres arrastrando, con gran esfuerzo, un carro de un supermercado lleno de objetos por la explanada situada junto a la plaza de toros.

Tras identificar a los sospechosos, los policías comprobaron que el carro estaba cargado con cable del tendido eléctrico extraído de una instalación y con as herramientas de corte que se utilizan en el robo de cobre.

Las vallas que protegen el recinto de estas obras del metro habían sido desplazadas. En el interior había gran cantidad de cobre cortado, que coincidía con el cable que se encontraba en el carro de la compra.

Por todo ello, los dos hombres fueron arrestados por un presunto delito de robo con fuerza.