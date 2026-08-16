Detenidos en Elche un padre y su hijo acusados de distribuir cocaína a domicilio en una motocicleta

Comisaría de Elche - CNP

ALICANTE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad alicantina de Elche a dos hombres, un padre y su hijo de 56 y 30 años de edad, como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas por distribuir sustancias estupefacientes a domicilio utilizando motocicletas para ello, lo que se conoce como "telecoca", según ha informado la Jefatura en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de recibirse información sobre la posible existencia de un domicilio ubicado en el ilicitano barrio de Carrús, desde donde se podría estar distribuyendo sustancias estupefacientes al menudeo.

De la investigación se hicieron cargo los agentes del Grupo de Estupefacientes de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional en Elche, quienes centraron sus pesquisas en la ubicación del domicilio y la identificación de sus moradores.

Los agentes determinaron que los presuntos responsables eran un padre y su hijo, ambos con varios antecedentes previos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, y determinaron que los sospechosos realizaban cortos desplazamientos en motocicleta a otros domicilios, no siempre los mismos, accediendo a los portales donde les solía estar esperando alguna persona con la que se reunían un breve espacio de tiempo para después regresar a la vivienda de nuevo.

Además, pudieron apreciar como cuando se desplazaban en el ciclomotor, tomaban numerosas medidas de seguridad, posiblemente para detectar si estaban siendo seguidos, dando incluso varias vueltas a la manzana de su domicilio antes de introducirse en el garaje. Finalmente, tras reunir los indicios probatorios suficientes, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio de los investigados, bajo la autorización judicial pertinente, donde se detuvo a los acusados.

Asimismo, los agentes se incautaron de 95 gramos de cocaína, 5.605 euros en efectivo, una balanza de precisión y diversos útiles destinados a la distribución al menudeo de sustancias estupefacientes.

Del mismo modo, se intervino uno de los ciclomotores utilizado por los arrestados para los supuestos desplazamientos a los domicilios a los que llevaban la droga, hallándose en el portaobjetos más evidencias útiles para la investigación que también resultaron intervenidas. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche.