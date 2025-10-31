Detenidos tres hombres e intervenidos 1,2 kilos de cocaína tras un altercado en un parking de Mislata

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Local de Mislata (Valencia) han detenido a tres hombres de entre 18 y 33 años y se han incautado de 1,2 kilogramos de cocaína que uno de ellos llevaba en una mochila al intervenir en un altercado que se estaba produciendo en un aparcamiento de la localidad.

A los tres se les atribuyen los delitos de tráfico de drogas y falsificación de moneda y a dos de ellos, además, robo con violencia. Así mismo, los agentes han intervenido 27.350 euros en billetes de uso no legal, una báscula de precisión, una pistola de fogueo con cargador y un vehículo.

Los hechos tuvieron lugar el domingo por la tarde cuando se recibió aviso de un altercado entre varias personas en el parking del mercado municipal de la localidad valenciana de Mislata. Al lugar acudieron inmediatamente varias patrullas de Policía Nacional y de la Local de Mislata.

A la llegada, los agentes observaron a varios varones que salieron huyendo en diferentes direcciones y, tras interceptarlos los agentes municipales, encontraron dentro de la mochila que portaba uno de los sospechosos lo que parecía ser cocaína "perfectamente empaquetada" y un arma, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Tras inspeccionar el vehículo de otro de los sospechosos los agentes localizaron dos fajos de billetes envueltos en plástico, los cuales, tras examinarlos exhaustivamente, resultaron ser falsos.

Por tales hechos, los policías detuvieron a los tres sospechosos. Continuando con las pesquisas, investigadores de la Policía Nacional, tras solicitar la autorización judicial, realizaron tres registros domiciliarios en Manises, Quart de Poblet y Valencia, donde localizaron útiles empleados para el pesaje de sustancias estupefacientes.

En total, se han incautado de 1,2 kilogramos de cocaína, 27.350 euros en billetes de uso no legal, una báscula de precisión, una pistola de fogueo con cargador y un vehículo. De los arrestados, dos de ellos con antecedentes policiales, tras pasar a disposición judicial, han sido ingresado en prisión provisional, como presuntos responsable de los delitos de tráfico de drogas, falsificación de moneda y robo con violencia.