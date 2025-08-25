Detenidos tres jóvenes tras intentar pagar un champán de 850 euros con billetes falsos en una zona de ocio de Alicante

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a tres hombres, de entre 22 y 26 años de edad, acusados de los delitos de estafa y falsificación de moneda después de que presuntamente intentaran pagar con billetes falsos una botella de champán de lujo, valorada en 850 euros, en una zona de ocio de la capital alicantina.

Los arrestados, tras la práctica de diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de la ciudad, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

La investigación comenzó con una intervención de agentes de la Policía Nacional en una zona de ocio de Alicante, en la que detuvieron a un varón acusado de los delitos de estafa y falsificación de moneda después de que supuestamente intentara pagar la botella de lujo con billetes falsos.

Además, intervinieron al arrestado un total de 18 billetes de 50 euros que a simple vista contaban con todas las medidas de seguridad, pero que compartían entre ellos la misma numeración, lo que era "síntoma claro" de que eran falsificados.

A raíz de esta primera detención, los agentes comenzaron una investigación en la que, en primer lugar, se confirmó la falsedad de dichos billetes tras ser analizados por los especialistas de la Brigada de Investigación del Banco de España (BIBE), que los catalogaron como una "falsificación peligrosa" por su calidad.

Posteriormente, los agentes realizaron diversas comprobaciones con el objetivo de averiguar si el detenido u otros implicados habían utilizado más billetes en la zona. Así, se identificó a otro varón que al parecer acompañaba al detenido en el momento de los hechos y quien le pidió que le diera la cartera donde guardaba el dinero falso para evitar que fueran descubiertos por los agentes cuando procedieron a su detención. Este segundo varón también fue arrestado por los mismos delitos.

Asimismo, durante la investigación los agentes identificaron a un tercer acusado de estar implicado en los hechos: un varón que presuntamente había comprado un vehículo al segundo detenido y le había pagado con mil euros en billetes falsos de 50 euros, que, junto con el primer detenido, habría utilizado para pagar bebidas alcohólicas en una zona de ocio de Alicante. Finalmente, este tercer joven fue localizado y detenido.