Detienen al gerente de un bar de Massamagrell por venta de drogas

1076538.1.260.149.20260410105336 La Guardia Civil, junto con agentes de Policía Local de Massamagrell, desmantelan un punto de venta de drogas ubicado en un establecimiento hostelero de Massamagrell y detienen a su gerente - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y agentes de Policía Local de Massamagrell (Valencia) han desmantelado un punto de venta de drogas ubicado en un establecimiento hostelero de la localidad y han detenido a su gerente, un hombre de 57 años, en el marco del plan contra el tráfico de estas sustancias. Se trata del cuarto punto de venta de drogas desmantelado en la localidad en el último año.

De forma conjunta con componentes de la Policía Local los agentes realizaron un registro en un establecimiento hostelero de la localidad, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

En el mismo, encontraron oculto en la cocina del local ocho envoltorios con cocaína, 21 gramos de marihuana, tres de hachís, una báscula de precisión, materiales para la preparación de dosis, además de 1.365 euros en billetes escondidos en el mobiliario del bar.

También fueron intervenidos dos bates de béisbol, una navaja automática y un puñal arrojadizo. Por todos estos hechos ha sido detenido un hombre de 57 años y nacionalidad española al que se le imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La Guardia Civil ha destacado que con esta operación "se termina así con el cuarto punto de venta de drogas en la localidad en el último año, dificultando el tráfico de estas sustancias prohibidas".

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Massamagrell y las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Massamagrell, Plaza número 2.