La DGT prevé más de 1.267.000 desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de la Comunitat durante el Puente

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil en un control de tráfico - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 1.267.200 desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de la Comunitat Valenciana durante la operación especial del 9 d'Octubre-Pilar.

Las medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico se mantendrán desde hoy, a las 15 horas, hasta las 24 horas del lunes, 12 de octubre.

El Puente del Pilar genera un importante movimiento de vehículos por toda la red viaria española. A nivel nacional, se producirán 5.760.000 desplazamientos.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha realizado un llamamiento a la prudencia de todos los conductores.

Según ha dicho la delegada, "es necesario respetar la velocidad establecida, mantener la distancia de seguridad y no distraerse al volante con el móvil, causa principal de los accidentes con víctimas mortales". También ha considerado "fundamental" descansar cada dos horas en el caso de trayectos largo recorrido.

Los días y horas de mayor intensidad de circulación son hoy, de 14 a 21 horas; mañana, de 10 a 12 y de 16 a 21 horas; el sábado, de 10 a 14 horas; y el lunes, de 16 a 21 horas.