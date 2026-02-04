Diálogos con autores, conferencias y talleres centran la programación del CeMaB de febrero a mayo

El CeMaB presenta su nueva programación para los meses de febrero a mayo - UA

ALICANTE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante (CeMaB) ha presentado este miércoles su nueva programación, integrada por 19 actividades que se desarrollarán entre febrero y mayo. Se trata de jornadas, diálogos con escritoras y escritores, seminarios, conferencias académicas, talleres, actividades en torno al Día de la Poesía, homenajes y la Semana del Teatro en la UA, entre otras novedades.

Así lo han trasladado la directora del CeMaB, Beatriz Aracil, y su secretaria académica, Mónica Ruiz, durante una rueda de prensa en la que han explicado que las propuestas se ofrecerán tanto en el espacio CeMaB como en la Sede Ciudad de Alicante.

La programación comenzará el próximo lunes 9 de febrero con un homenaje a José Carlos Mainer, en una jornada titulada '50 años de la Edad de Plata'. Los profesores de la UA Juan Antonio Ríos Carratalá y Laura Palomo dirigen esta propuesta, que se celebrará en el CeMaB (Facultad de Filosofía y Letras III) de 12.00 a 13.30 horas.

El nuevo programa incluye otro homenaje, según ha detallado Aracil, en honor al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, que tendrá lugar el 27 de abril, a las 19.00 horas, en la Sede Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal, 4), con la participación del escritor, también nicaragüense, Sergio Ramírez y los profesores de la UA José Carlos Rovira y Carmen Alemany Bay.

AUTORES DE DIVERSOS GÉNEROS LITERARIOS

Escritoras y escritores de diversos géneros literarios visitarán el CeMaB estos meses. Abrirá este apartado, el martes 10 de febrero, el novelista y dramaturgo español Nando López, quien participará en el consolidado programa del centro 'Ven al CeMaB', para alumnado de educación secundaria.

Tal y como ha destacado Ruiz, esta actividad, organizada en colaboración con el Departamento de Innovación y Formación Didáctica, forma parte de la "apuesta" del Centro Benedetti por "dar una especial visibilidad a la literatura infantil y juvenil en el ámbito universitario".

De este modo, López hablará de escritura y recepción de la novela 'Los elegidos' en el espacio CeMaB, a las 11.30 horas, en un diálogo con la propia Mónica Ruiz Bañuls y Guillermo Soler (UA), ha informado la institución académica en un comunicado.

Por su parte, el 18 de febrero será el turno del poeta Juan de Salas, cuya intervención se enmarca en el ciclo 'Jóvenes poetas jóvenes', que coordinan Ferran Riesgo y Adriana Bermejo. Será a las 17.00 horas en el CeMaB.

Este ciclo incluye una segunda cita, en este caso con la poeta Aitana Monzón, el 18 de marzo, a las 12.00 horas y en el mismo emplazamiento. Esta propuesta, además, forma parte de las actividades propuestas en torno al Día Internacional de la Poesía, junto a la mesa redonda 'La poesía contemporánea como objeto de estudio', que se ofrecerá el 17 de marzo a las 10.00 horas en el CeMaB.

Las escritoras españolas Lucía Asué Mbomío y Safia El Aaddam, cuya producción está marcada por "un activismo feminista y antirracista", protagonizarán una nueva edición del ciclo 'Encontrarse en la palabra' el 5 de marzo a las 17.30 horas, como parte de los actos en torno al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

Este diálogo, moderado por la profesora Cristina Asencio (UA), está coorganizado con el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género y el Master en Estudios Literarios de la UA.

Las visitas de creadores se completan con la participación de Claudio Tolcachir, actor, dramaturgo y director teatral argentino, en el marco de la IV Jornada de Docencia e Investigación Teatrales en la UA, que, coordinada por Biel Sansano y Beatriz Aracil (UA), se desarrollará en horario de mañana y tarde el 11 de mayo.

SEMANA DEL TEATRO EN LA UA

La presencia de Tolcachir, quien impartirá la conferencia 'Formación, dirección y creación teatral: vasos comunicantes' a las 17.00 horas, confirma, según la UA, que "otra de las apuestas del CeMaB en los últimos años continúa siendo el teatro, al que el centro dedicará un apartado especial con la Semana del Teatro en la UA" los días 11, 12 y 13 de mayo.

Dicha semana abarcará, además de la citada jornada presencial, otra 'online' dedicada a la joven investigación teatral, concretamente el 12 de mayo de 17.00 a 21.00 horas, en colaboración con las universidades mexicanas UAM-Azcapotzalco y UNAM.

También habrá una tercera cita, en este caso, dedicada al teatro infantil en América Latina. Será el 13 de mayo de 10.00 a 12.00 horas, en una actividad coordinada por Mónica Ruiz e Ignacio Ballester (UA).

A estas propuestas de la Semana del Teatro se suma otra agendada para el 22 de abril. Se trata del taller 'Dramatización y teatro en el aula', a cargo del profesor e investigador argentino Jorge Dubatti, y que se impartirá 'online' a las 15.00 horas.

OTRAS PROPUESTAS

Beatriz Aracil y Mónica Ruiz han explicado que se han diseñado, asimismo, otros encuentros académicos, como la jornada 'Ciudad y literatura: balance y resultados de una línea de investigación' (el 25 de febrero de 15.30 a 19.30 horas), con dirección de la catedrática Eva Valero.

También el segundo seminario 'Metodología y memoria. Historia de la educación mexicana a través de sus textos', que Mónica Ruiz coordina con la profesora de la UNAM Tania Itzel (el 4 de marzo 'online'); la tercera jornada de 'Narrativas gráficas para la infancia', dirigida por los profesores de la UA Sebastián Miras y Francisco Martínez (el 23 de abril de 10.00 a 12.00 horas), y el seminario 'La narrativa de Abel Posse', a cargo de Romain Magras, de la Université du Litoral Côté d'Opale, los días 4 y 6 de mayo.

Completan la programación tres conferencias académicas: 'Imágenes de Lima en la narrativa de Julio Ramón Ribeyro y Mario Vargas Llosa' (31 de marzo a las 10.00 horas), que impartirá César Ferreira, de la Universidad de Wisconsi; 'Géneros masivos y gubernamentalidad en América Latina' (el 21 de abril a las 10.00 horas), a cargo de Andrea Pezzè, de la Università di Napoli L'Orientale, y 'Juana Manso y Gertrudis Gómez de Avellaneda. Cómo hacerse un nombre de autora en el siglo XIX' (el 27 de abril a las 10.00 horas), ofrecida por Nuria Girona, de la Universitat de València (UV).