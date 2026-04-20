Diego Torres comparte su "alegría" y "cercanía" en la sala Auditorio Roig Arena

Diego Torres en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Diego Torres ha ofrecido esta noche en la sala Auditorio Roig Arena de València una actuación "llena de dinamismo y conexión" con sus seguidores.

El cantante se ha presentado sobre el escenario con una propuesta que ha equilibrado sus piezas más sentimentales con momentos de puro baile. El concierto, en el que previamente ha actuado como telonera la cantante argentina Doble Valentina, ha arrancado con 'Mi corazón se fue' y 'Alguien la vio partir';, dos temas que han servido para caldear el ambiente antes de que el artista haya dado paso a canciones fundamentales de su discografía como 'Color esperanza' y 'Que no me pierda', explica la organización en un comunicado.

Además de sus títulos emblemáticos, el artista también ha compartido piezas más recientes y personales como 'Las leyes de la vida', seguidas de la fuerza de 'No lo soñé' y 'Sé que ya no volverás'.

La alegría, inciden, "ha sido una constante, especialmente cuando han sonado los acordes de 'La última noche' y el optimismo de 'Hoy es domingo'.

Finalmente, Diego Torres ha cerrado la noche con 'Mejor que ayer', dejando una "sensación de felicidad compartida" en la sala Auditorio Roig Arena.