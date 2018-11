'Sin dientes y a bocados', recetas para una alimentación saludable desde los primeros meses de vida

Actualizado 10/11/2018 11:36:28 CET

Nuggets de guisantes, hervido valenciano, hummus de brócoli, croquetas de zanahoria o polos de fruta son algunas de las recetas incluidas en 'Sin dientes y a bocados', una obra del chef Juan Llorca, en colaboración con la nutricionista Melisa Gómez, que pretende dar a las familias ideas para dar a sus hijos una alimentación saludable desde sus primeros meses de vida.

El cocinero valenciano Juan Llorca, responsable de alimentación en Valencia Montessori School, propone en 'Sin dientes y a bocados' (Vergara) una guía en la que pretende resolver dudas frecuentes que surgen durante el primer año de vida de los más pequeños, como el paso de la lactancia a la alimentación complementaria regulada y dirigida por el propio bebé, conocida también como Baby Led Weaning o BLW.

El libro pretende ofrecer una herramienta "más visual y atractiva" que las obras disponibles hasta el momento, por lo que se trata de una recopilación de consejos y recetas "diferente a nivel estético, con más color y más ameno, y muy fácil de leer", ha aseverado Llorca a Europa Press.

El chef ha recalcado la importancia de comenzar a desarrollar una alimentación saludable desde la primera infancia y, de hecho, ha recordado que él decidió dejar su restaurante para dedicarse a fomentar esos hábitos y, en este sentido, ha hecho notar que "si quieres aportar un cambio a la sociedad qué mejor que los niños, que son el futuro".

Ha comentado que uno de los principales errores que se suelen cometer es no ser consciente de que los niños autorregulan su apetito, lo que lleva a tener siempre miedo o, incluso, cierta "obsesión", por que no coma lo suficiente o darles alimentos que no corresponden a su edad. Aquí ha recalcado que "es más importante la calidad que la cantidad".

En la misma línea, ha abogado por la necesidad de mejorar la alimentación en los centros educativos. "El 85 por ciento de los colegios de España deberían, no solo mejorar el equilibrio nutricional de los menús, sino apostar por mirar más allá del coste del producto".

De hecho, el chef, que pone de relieve la incidencia de una buena alimentación en el rendimiento escolar, es impulsor de #Porunaescuelabienutrida, una iniciativa que alerta, entre otras cuestiones, del exceso de precocinados, frituras, grasas saturadas, sal, azúcares y productos ultraprocesados en los comedores escolares y propugna más presencia de frutas y vegetales, proteínas vegetales y la sustitución de frituras por otras técnicas de cocción.

Juan Llorca desarrolla también su labor y creador de como youtuber, divulgador, consultor y formador en comedores escolares; colabora con la Asociación Española contra el Cáncer y es embajador del Proyecto Juntos, asociación que lucha contra el cáncer infantil. En 2016 fue galardonado con el Premio al Mejor Cocinero Bloguero del Canal Cocina y es impulsor de Roots, primera cocina de España en un colegio "cien por cien natural y libre de procesados".