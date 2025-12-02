Diez activistas LGTBIAQ+ piden la retirada de sus fondos del Armari de la Memòria tras asumir el servicio la Generalitat

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Diez activistas LGTBIAQ+ de la Comunitat Valenciana han pedido la retirada de sus fondos personales del proyecto l'Armari de la Memòria porque consideran que el futuro del archivo actual es "incierto" después de que la Generalitat Valenciana anunciara que asumirá la gestión de este servicio con personal de la Conselleria.

En una carta enviada al director general de Diversitat, Stéphane Soriano Gómez, las activistas expresan una "inmensa decepción" ante la comunicación de que la Generalitat no continuará el concierto para la preservación del servicio público, que acabó el 30 de noviembre, según ha informado el colectivo Lambda en un comunicado.

La comunicación la firman diez "referentes" LGTBIAQ+ como Amparo Escribano Beltrán, Eva Perarnau Mateu, Fina Caballer Durá, Julia Huedo Berenguer, Amada Rodríguez Llorente, Gonzalo Carbonell Aparici, Jesús Miguel Padilla Guer, Anna Aurora Pérez Gilabert, Mar Romeo Casanovas y Carla Alba Represa.

"Hemos puesto el cuerpo tantas veces para conquistar nuestros derechos y ahora ponemos nuestros recuerdos para construir la memoria colectiva y no queremos que se pierda", ha denunciado Gonzalo Carbonell, coordinador del grupo de Gent gran de Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar.

Todas estas personas han dejado material personal como cartas, fotos y otros documentos, además de hacer "un esfuerzo" al exponer sus vivencias ante el equipo de l'Armari de la Memòria para dejar "un testimonio oral de nuestra vida" que tenga un uso público.

Algunas de estas personas han decidido hacer depósito de estos objetos personales de la memoria colectiva a Lambda, para que los preserve junto con el mismo archivo de la entidad valenciana, que también fue reclamado a l'Armari de la Memòria hace unos días.