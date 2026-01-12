Diez detenidos por participar en una red para estafar con falsas inversiones en una multinacional energética

Un agente de la Guardia Civil en tareas de investigación - GC

ALICANTE, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Cripto25, ha detenido a diez personas presuntamente implicadas en una estafa mediante falsas inversiones financieras, en la que los presuntos autores de los hechos, arrestados en Vaencia, Burgos, Cádiz, castellón, madrid, Mallorca y Barcelona, se hacían pasar por una conocida multinacional energética española con lo que lograron defraudar 86.350 euros a una única víctima residente en San Vicente del Raspeig (Alicante).

Las investigaciones se iniciaron en abril de 2025 por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig, tras la denuncia interpuesta por una vecina de la localidad que manifestó haber sido víctima de una estafa relacionada con inversiones financieras fraudulentas, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Según constaba en la denuncia, la perjudicada tuvo conocimiento de una supuesta oportunidad de inversión a través de un falso anuncio publicado en una red social, en el que se ofertaba la compra de acciones de una reconocida multinacional energética española. Tras contactar con los anunciantes, le prometieron "elevados beneficios" económicos a cambio de la inversión de distintas cantidades de dinero.

Para ello, debía descargar una aplicación de una supuesta plataforma de inversiones. En un primer momento, la víctima realizó pequeñas aportaciones económicas. Sin embargo, cuando intentó recuperar el dinero invertido, los presuntos estafadores le exigieron nuevos pagos para liberar los fondos.

Como consecuencia de las reiteradas llamadas telefónicas y la presión ejercida por varias personas supuestamente implicadas en la trama, la perjudicada llegó a solicitar dos préstamos a su entidad bancaria y otro a un familiar, con lo que la cantidad total estafada ascendió a 86.350 euros.

Las pesquisas policiales se iniciaron a partir de los datos aportados por la víctima, entre los que figuraba una cuenta bancaria de una entidad radicada en Inglaterra, a la que se habían transferido los fondos, así como numerosos números de teléfono móvil utilizados para la comisión de los hechos delictivos.

Tras solicitar el bloqueo judicial de la cuenta bancaria, así como la identificación de los titulares y de los medios de pago utilizados, se desarrolló un operativo coordinado que comenzó en el mes de noviembre y que concluyó con detenciones en las provincias de Valencia, Burgos, Cádiz, Castellón, Madrid, Mallorca y Barcelona, donde se puso fin a la actuación.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó la puesta en libertad de todos ellos, con la imposición de medidas cautelares, a la espera de la celebración del juicio.

La Guardia Civil recuerda la importancia de desconfiar de anuncios en redes sociales que prometan elevados beneficios económicos mediante inversiones rápidas o sin riesgo, verificar siempre la identidad de las empresas a través de canales oficiales, evitar tomar decisiones financieras bajo presión telefónica o insistencia reiterada y, ante cualquier sospecha de estafa, denunciar de inmediato los hechos ante las autoridades competentes.