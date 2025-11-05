Diez proyectos culturales se reparten 100.000 euros de una subvención del Ayuntamiento de Alicante

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subvención anual de 100.000 euros de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante se reparte este año entre diez proyectos culturales y artísticos no lucrativos. El objetivo de estas ayudas es "apoyar e impulsar" iniciativas de este tipo "que contribuyan a descentralizar, desconcentrar, diversificar y enriquecer la oferta cultural de la ciudad".

Música, cine, ciencia y pintura centran las propuestas que han obtenido una ayuda para ponerse en marcha. En total, se presentaron 49 en las dos modalidades establecidas en las bases. De ellas, 12 fueron excluidas al no cumplir los requisitos y 26 no alcanzaron la puntuación mínima exigida, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Los proyectos seleccionados, con una media de 10.000 euros para cada uno, son 'Ciencia en escena y territorio: itinerarios de cultura científica para todos los públicos', el V Festival de Cine y Cultura Retro de Alicante, la representación de la ópera 'Marina', el certamen de pintura Miradas 2026, actividades culturales en el barrio San Gabriel, Aprende Alicante (Alicultura), 'De la cháchara a la escucha', A Contraluz-Muestra de Cine Inédito de Alicante, Gen_ia y los Conciertos del Baluarte.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que "esta ayuda es fundamental para enriquecer la oferta cultural de Alicante y descentralizarla" y ha destacado "el nivel de las propuestas, que van a permitir a muchos alicantinos disfrutar este año de actividades muy variadas que nacen de promotores y artistas locales".

A esta subvención pueden optar empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro. Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, sujetas a criterios de la calidad del proyecto y su interés cultural y/o artístico, su viabilidad y presentación del proyecto, así como su "interés sociocultural y la trayectoria de los concurrentes".