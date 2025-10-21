DIGI inaugura un nuevo centro de atención al cliente en València, con el que creará más de 150 empleos directos

DIGI abre un nuevo centro de atención al cliente en València, el tercero en España, con una superficie de 450 metros cuadrados - JORGE GIL

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

DIGI, el operador de telecomunicaciones del Grupo DIGI Communications en España, ha inaugurado este martes en València su nuevo centro de atención al cliente, con el que creará más de 150 puestos de trabajo durante los próximos meses en esta ciudad y que se suma a los otros dos centros de atención con los que ya cuenta el operador, ubicados en Madrid y Sevilla.

Este nuevo espacio de atención al cliente, situado en la calle Guillem de Castro de Valencia y con una superficie de 450 metros cuadrados, nace con la intención de proporcionar una gestión más eficiente y favorecer la mejor experiencia de cliente para los usuarios de DIGI, según ha infomado el operador en un comunicado.

En la inauguración, a la que han asistido Directora general de Emprendimiento e Internacionalización de la Generalitat Valenciana, Ester Olivas; el Director general de Economía, de la Generalitat, Francisco José Soria y la Jefe de Área de Atracción de Inversiones del IVACE+i, Lucía de Pedro López, el Director de Servicios de DIGI, Alfonso Esteve, ha destacado que con este centro mejoran su experiencia de cliente y estrechan lazos con Valencia y con los valencianos.

"Hemos puesto en marcha este centro, conscientes de la importancia de contar con un buen equipo de personas que escuchen y atiendan las necesidades de nuestros clientes, y de las ventajas de que ese equipo sea parte del equipo DIGI, para transmitir cercanía en el trato, transparencia a la hora de explicar nuestra oferta de servicios y honestidad para trasladar las condiciones bajo las que estos se prestan", ha subrayado.

En concreto, el nuevo centro de atención al cliente dispone de la mejor tecnología para garantizar un servicio de atención al cliente de excelencia, según la compañía que ha subrayado que cuenta con puestos repartidos por todo el espacio y salas de formación, para que los empleados puedan seguir desarrollándose y adquiriendo nuevas competencias profesionales.

CREAR EMPLEO Y VALOR

DIGI, al tener integrada toda la cadena de valor, realiza todas las actividades propias del negocio con empleo propio, por lo que ofrece a sus empleados puestos de trabajo estables e indefinidos, salarios competitivos, y beneficios adicionales.

DIGI, que ya es el segundo operador en número de empleados con más de 10.000 a nivel nacional, ofrece estabilidad laboral y favorece planes de carrera para todos sus empleados, según la compañía.

En este sentido, la Directora de RR.HH de DIGI, Virginia Guerrero, ha destacado que la empresa apuesta por la creación de empleo directo y estable; por ofrecer a su plantilla formación enfocada a la mejora de sus conocimientos y capacidades, que revierta en una mejor ejecución de las labores encomendadas, así como oportunidades de evolución y crecimiento dentro de la empresa como incentivo, para la retención de ese talento, que es el que también nos permite seguir construyendo este gran proyecto empresarial que es hoy la compañía".

DIGI cuenta ya con más de 470 empleados en Valencia, y más de 920 en la región, todos ellos contratados directamente por el operador, según las mismas fuentes que han indicado que supera la cifra de 1 millón de clientes en la Comunitat Valenciana, que disfrutan de servicios de móvil y de conexión a internet de alta capacidad a los mejores precios.

Con una cobertura de fibra que llega ya a 1,9 millones de hogares -más del 58% del total de hogares en la región-, el operador continúa expandiendo su red para llevar conectividad de alta velocidad a cada vez más familias.

En este sentido, la Head of Regulación, Relaciones Institucionales y Comunicación Externa, Mónica Barrera, ha asegurado que esta apertura "supone avanzar en el proyecto de futuro que es DIGI, que evoluciona junto a sus clientes, profundizando en soluciones de atención directa a las inquietudes de sus clientes, con el objetivo de ofrecer la mejor calidad, a mejor precio y la mejor de las atenciones".

El operador continúa haciendo una "fuerte" inversión para la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica ultrarrápidas de última generación, y también para la implantación de su propia red de móvil, que dio comienzo el pasado 1 de julio. Actualmente, supera ya los 12,5 millones de hogares con la red de fibra SMART.