Dinosaurios, eclipse y "mundos imaginarios" centran al oferta estival para todos los públicos de L'Hemisfèric

Archivo - El Hemisfèric continúa con una variada programación de verano para todos los públicos - JORGE FRAILE - Archivo

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València continúa con una "variada programación de verano para todos los públicos", como propuestas educativas de animación infantil, documentales sobre la naturaleza y la exploración del cosmos, el estreno de la proyección musical 'Recombination. Más allá de la materia' y planetarios en directo.

La cartelera del Hemisfèric ha estrenado este verano 'Recombination. Más allá de la materia' centrada en la visualización artística de fractales matemáticos, la música experimental y la relación entre arte, ciencia y espacio-tiempo.

La película es una experiencia audiovisual inmersiva creada por el artista digital y fractal Julius Horsthuis, figura de referencia internacional en la exploración visual de las matemáticas y los sistemas infinitos.

'Recombination. Más allá de la materia' propone un viaje abstracto a través de cinco "mundos imaginarios" construidos a partir de estructuras fractales de altísima complejidad matemática, un universo donde arte, ciencia y música convergen.

También todos los martes y jueves a las 20 horas hasta el 3 de septiembre se realiza el planetario en directo 'Las Nocturnas de Verano' en el que a través de la narración de un planetarista, el público descubre el cielo nocturno estival y las constelaciones más representativas de esta época del año. Está recomendado para mayores de 10 años.

ECLIPSE, EL MOMENTO DE LA TOTALIDAD

La programación del Hemisfèric ofrece el documental 'Eclipse. El momento de la totalidad' que invita al público a experimentar la belleza y espectacularidad de los eclipses solares y lunares, así como otros fenómenos astronómicos relacionados con la Luna, además de prepararse para el gran acontecimiento del verano: el eclipse del 12 de agosto.

Las sesiones de 'Eclipse. El momento de la totalidad' incluyen el corto de 11 minutos 'The Incredible Sun', un documental fulldome de 11 minutos que revela la verdadera naturaleza del Sol a través de impresionantes secuencias en timelapse creadas con imágenes reales captadas por la misión Solar Dynamics Observatory (SDO).

En cuanto a planes familiares, destacan 'Dinosaurios. Una historia de supervivencia', '3,2,1* Despegamos' y 'El arrecife encantado: Kaluoka'hina 3D' , las tres propuestas de animación del Hemisfèric destinadas al público infantil y que les llevará a conocer mejor desde el mundo de los dinosaurios a la exploración espacial y valorar la importancia de la conservación de los ecosistemas marinos.

'Dinosaurios. Una historia de supervivencia' es un divertido relato protagonizado por Celeste, una niña a la que le encantan los dinosaurios y que realizará un fascinante viaje en el tiempo. '3,2,1... ¡Despegamos!' cuenta la historia del pequeño hámster Elon que ayudará a un robot para que regrese a su nave espacial. 'El arrecife encantado: Kaluoka'hina 3D' es una divertida aventura llena de humor sobre un fantástico mundo submarino.

Además, los primeros domingos de cada mes a las 12 horas se celebra el planetario 'Astromenuts' para edades entre 3 y 6 años. La próxima sesión será el domingo 2 de agosto. El Hemisfèric se convierte en una nave espacial que espera a los astronautas del futuro para descubrirles los secretos del día y la noche, las fases de la Luna o las maravillas que encierran las constelaciones.

Las proyecciones de astronomía 'Postales de otros mundos' y 'Auroras. Luces del norte', los documentales de naturaleza 'Animal Kingdom' y 'Oceans' en formato fulldome 2D y la proyección 'Caminando entre dinosaurios. Planeta prehistórico 3D' completan la cartelera de verano.