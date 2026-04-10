La Diputació promociona en Miami la provincia de Valencia como destino de cruceros complementario a la ciudad

La Diputació promociona en Miami la provincia como destino turístico de cruceros complementario a la ciudad - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València promocionará la provincia como destino turístico complementario a la ciudad para los cruceristas que hagan escala en el puerto de València para aprovechar su participación en la Seatrade Cruise Global Miami 2026.

Así, la feria internacional que congrega a los principales agentes de todo el mundo implicados en el desarrollo del turismo de cruceros, se celebrará entre el 13 y el 16 de abril en la ciudad del estado de Florida, tal como ha señalado la corporación provincial en un comunicado

El diputado de Turismo de la Diputació de València, Pedro Cuesta, ha explicado que la corporación provincial participará por primera vez en esta cita internacional con el objetivo de "potenciar el desarrollo del producto turístico crucerista en la provincia".

"Queremos aprovechar el potencial del tráfico de cruceros que llega a València para generar oportunidades en la provincia, especialmente en nuestros municipios del interior, para contribuir a una mejor distribución de los flujos turísticos y a un desarrollo más equilibrado del destino", ha destacado Cuesta.

La acción se desarrollará en colaboración con la Autoridad Portuaria de València (Valenciaport) y se enmarca en la estrategia de internacionalización del destino provincia de Valencia 2026 puesta en marcha por la Diputación.

"Es una clara apuesta por la colaboración institucional y la coordinación entre administraciones, algo que consideramos clave para el desarrollo de un modelo turístico más competitivo, sostenible y equilibrado", ha destacado y ha añadido que "trabajan de forma conjunta para consolidar un modelo turístico basado en la cooperación, la innovación y la generación de valor para el conjunto de la provincia".

PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN PROMOCIONAL

La provincia de Valencia tendrá presencia propia en el certamen con estand, donde se celebrarán reuniones con profesionales del sector como turoperadores, navieras, consultoras, consignatarias, representantes de Puertos del Estado y de Turespaña.

Los representantes provinciales también participarán en conferencias sectoriales (MedCruise) y el 'networking' institucional previstos durante el certamen.

Todo ello, permitirá identificar tendencias de mercado, validar propuestas de producto turístico local y establecer relaciones comerciales orientadas a la inclusión de experiencias de la provincia en las excursiones de cruceros que lleguen al puerto de València, además de coordinar estrategias y definir nuevas líneas de actuación para promocionar la provincia en los mercados norteamericano y sudamericano, apuntan.

Además, la Diputació de València y Valenciaport realizarán una presentación oficial conjunta el 15 de abril para posicionar la provincia de Valencia en el certamen como un "destino sostenible, diversificado, complementario a la ciudad, con un producto experiencial auténtico y de calidad para los cruceristas, además de alineado con las actuales tendencias del mercado".

La presentación técnica se complementará con una acción promocional experiencial centrada en la gastronomía valenciana, en la que se elaborarán y degustarán arroces valencianos tradicionales, además de una fideuà, maridados con vinos y cavas de la provincia de Valencia.

JORNADAS DE PRODUCTO TURÍSTICO CRUCERISTA

La Diputació de València ha participado previamente en diversas jornadas dirigidas a destinos y empresas turísticas de la provincia con el objetivo de diseñar y desarrollar nuevos productos adaptados al mercado crucerista, mediante experiencias con propuestas culturales, patrimoniales, gastronómicas y de naturaleza, en colaboración con Valenciaport.

Estas acciones complementan la participación de la corporación en la feria internacional de Miami, una acción global que busca "aprovechar el turismo de cruceros como herramienta de vertebración territorial, lo que contribuye así a ampliar el impacto económico del tráfico de cruceros más allá del entorno portuario, en los municipios de la provincia", ha concluido Cuesta.