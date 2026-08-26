Diputació de València busca localizar a familiares de 11 represaliados inhumados en Bétera y Barcelona

La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, también responsable de Memoria, en el cementerio de Llíria. - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València, a través de la delegación de Memoria Democrática, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para localizar a familiares de once represaliados de la Guerra Civil que fueron inhumados en Bétera y Barcelona. La vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable de este departamento, atiende así la petición de ayuda de la asociación Per la Nova República y el Ayuntamiento barcelonés de Sant Pere de Ribes.

La primera entidad ha comunicado que los restos de diez valencianos que murieron en el campo de concentración de Portacoeli (Serra) están inhumados en el cementerio de Bétera. El consistorio catalán, por su parte, advierte que los restos del soldado valenciano Alfredo Lloret se hallan en su cementerio.

La vicepresidenta Enguix destaca la importancia de localizar a los familiares de estas personas "para poner en marcha el proceso de recuperación e identificación de los restos", que de llegar a producirse permite la entrega a las familias. "Sin la aparición de parientes que puedan participar en la identificación genética es imposible que el proceso fructifique", ha detallado Natàlia Enguix, quien destaca la importancia de estas campañas "reparadoras" impulsadas por ayuntamientos y asociaciones.

"Nosotros tenemos muy clara nuestra intención de participar y ayudar a los familiares de las víctimas siempre que sea posible, como demuestra la inversión que hacemos en memoria histórica, con más de un millón de euros anual", ha apuntado.

En este caso, la solicitud que llega desde la asociación Per la Nova República y el ayuntamiento catalán es para difundir la identidad de las personas represaliadas cuyos restos se han localizado o están en proceso de localización, con el objetivo de que puedan aparecer familiares que contribuyan a la identificación de las víctimas.

"La memoria no son solo las campañas de exhumación. Es el esfuerzo de toda una sociedad por rescatar la verdad histórica y reconocer los derechos humanos, y ahí entra el trabajo de documentación y localización, las campañas de exhumación e identificación y la parte divulgativa que estamos reforzando desde la Diputació", ha señalado la vicepresidenta.

VÍCTIMAS DE PORTACOELI

La presidenta de la asociación Per la Nova República, María José Meseguer, se ha dirigido a la Diputació de València para informar del proceso de localización de 62 republicanos que murieron en el Campo de Concentración de Portacoeli en Serra, y que fueron inhumados en la fosa común del cementerio de Bétera.

Entre ellos se encuentran 10 valencianos de entre 24 y 51 años, cuyos restos podrían recuperarse e identificarse en caso de aparecer parientes.

El listado de represaliados valencianos inhumados en Bétera lo componen Juan Bta. Ibáñez Santamaría, del Cabanyal; José Martínez Montell, de La Llosa de Ranes; Salvador Castellblanch Badia, de Estivella; José Fort Tortajada, de Massamagrell; Remigio Soler Juliá, de Bèlgida; Evaristo Chafes González, de Bolbaite; José María Moreno García, de Museros; Juan José Sancho Badía, de Quartell; y los alicantinos Tomás Albert Sort y Vicente Fornés Ribes, de Xàbia y Pedreguer respectivamente. Todos ellos fallecieron entre abril de 1940 y abril de 1941.

SOLDADO DE 19 AÑOS

La undécima víctima es el soldado valenciano Alfredo Lloret Soler, cuyos restos fueron inhumados junto a los de otros 18 soldados en el cementerio barcelonés de Sant Pere de Ribes. Alfredo murió a causa de una infección a los 19 años, en el Hospital de Carabineros de Mas Solers como el resto de víctimas identificadas por el consistorio catalán y la asociación de Familiares de Víctimas del Frente de Levante.

El objetivo es encontrar a parientes que quieran recuperar los restos y rendirles homenaje. Los impulsores de la iniciativa en tierras catalanas desconocen el pueblo del que es originario el soldado valenciano, que operó en el 3 BM, en la sección de Transmisiones, y falleció el 19 de agosto de 1938.

El punto de partida del proyecto se sitúa en la arqueóloga Irene Estévez, que vio un grafiti en el edificio del antiguo hospital de Sant Pere de Ribes y le llamó la atención la leyenda '1937'. Pensó de inmediato en la Guerra Civil y consultó a historiadores locales hasta averiguar que el hospital se usó durante la contienda y que en el archivo municipal se encontraban las actas de defunción de 19 soldados, en fechas que coincidían con las batallas del Ebro y del Segre.