La Diputación de Alicante aboga por crear "alianzas" entre entidades locales para "reforzar" los ODS

El presidente de la Diputación de Alicante y de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030, Toni Pérez, este miércoles en Vitoria-Gasteiz - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030, Toni Pérez, ha abogado por crear "alianzas" entre entidades locales e intercambiar experiencias para "reforzar" los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Así lo ha indicado este miércoles en la apertura institucional de una jornada sobre gobiernos locales y Agenda 2030 celebrada en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, según ha informado la administración provincial en un comunicado.

La iniciativa se engloba en la quinta Asamblea de Red de Entidades Locales de la Agenda 2030, que durante dos días reunirá a alcaldes, concejales y diputados provinciales de toda España para "exponer y participar en paneles experienciales, mesas redondas y conferencias sobre medioambiente, economía local o participación ciudadana", entre otras actividades.

Pérez ha participado en este evento con el propósito de "abordar la cooperación y las alianzas en las políticas de desarrollo sostenible", así como "el intercambio de acciones y propuestas orientadas a la consolidación de buenas prácticas".

En este sentido, ha indicado que "los consistorios se enfrentan a importantes retos de cara a la implantación de la Agenda 2030 y, en esta labor, las diputaciones desempeñan un papel clave en el desarrollo local, ya que tienen que aportar servicios esenciales a los municipios, especialmente a aquellos con menos recursos y capacidad técnica". Además, ha insistido en que "es primordial apostar por un enfoque de trabajo cooperativo para adaptar los recursos disponibles y alinearlos con los ODS".

Asimismo, el presidente de la Diputación de Alicante ha manifestado que "no se trata de un concepto abstracto, sino de una hoja de ruta que guía hacia un futuro más equitativo, resiliente y próspero, con objetivos claros y medibles en los que se priorizan las buenas prácticas y el intercambio de conocimientos".

El responsable institucional también ha asegurado que "las poblaciones son conscientes de la importancia que supone respetar y proteger el entorno rural natural, porque es su sustento de vida", y ha reiterado "la necesidad de establecer redes colaborativas que permitan mantener una economía circular de la que se beneficien las comunidades próximas".

Durante la inauguración de la sesión, han intervenido, además de Toni Pérez, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarría, y el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincial, Luis Martínez Sicluna.

MOMENTO "CLAVE"

Por otro lado, Pérez ha subrayado que es un momento "clave", porque se cumplen diez años desde que Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 y los ODS, una década en la que "se ha avanzado en la integración de estos principios en las políticas, pero también un tiempo que recuerda que todavía hay mucho por hacer".

En la misma línea, ha destacado que "afrontar transformaciones profundas en lo social, lo económico y lo medioambiental, sin perder de vista a las personas, territorios y derechos, es un reto mayúsculo" y ha recordado que la Red de Entidades Locales nació con la misión de "crear un espacio donde los ayuntamientos y demás instituciones pudieran cooperar, compartir aprendizajes y fortalecer su capacidad de acción".

Por ello, ha resaltado que, con más de 760 entidades adheridas, "se puede afirmar que este ente se ha convertido en un referente nacional y en un ejemplo de que la colaboración logra resultados".

"INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS"

De manera previa a esta jornada, el presidente ha participado en una reunión del grupo de trabajo de entidades locales intermedias para "intercambiar experiencias relacionadas con la alineación presupuestaria con los ODS, los procesos de sensibilización ciudadana y las estrategias de transversalización".

Esta sesión busca "establecer un espacio abierto y colaborativo donde cada diputación, cabildo o consejo insular pueda compartir las prácticas que contribuyen a integrar estos objetivos en sus estructuras, políticas y acciones".

Según ha trasladado Pérez, "las iniciativas compartidas han permitido afianzar y reforzar el compromiso colectivo", además de "continuar en la innovación, colaboración y mejora de las propuestas".