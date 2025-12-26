Archivo - La Diputación de Alicante activa un dispositivo invernal en carreteras hasta abril ante posibles incidencias - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha activado el contingente de vialidad invernal en las carreteras provinciales para hacer frente a las inclemencias meteorológicas que puedan surgir durante los meses más fríos del año, hasta el 1 de abril de 2026.

Este dispositivo contempla diferentes tipos de utillaje ubicados en diversos almacenes y emplazamientos próximos a las áreas de "mayor riesgo". Los efectivos están preparados para movilizarse de forma "inmediata" en situaciones de incidencias por nieve y hielo en las carreteras o por algún otro episodio adverso causado por el tiempo, según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

Además, la Diputación ha detallado que cuenta con una red de carreteras de su titularidad cercana a los mil kilómetros que discurre por toda la provincia y accede a la mayoría de los municipios alicantinos.

Así lo ha detallado el diputado de Carreteras, Arturo Poquet, quien ha señalado que con este dispositivo se realiza una "labor preventiva de recorrido y examen de la red viaria" y se procede a "extender sal durante los días y tramos susceptibles de heladas".

"Estas vías provinciales permiten, especialmente, llegar a las localidades de menor población, muchas de ellas ubicadas en áreas de montaña susceptibles de nevadas, por lo que pueden eventualmente producirse problemas de vialidad invernal", ha resaltado.

Los medios que se han movilizado durante este periodo son diez capataces, 60 auxiliares de carreteras, diez naves almacén distribuidas por la provincia, diez camiones con grúa, diez furgonetas, tres expendedoras de sal y tres cuchillas quitanieves.

También se dispone de tres empresas colaboradoras con medios propios de vialidad invernal y disponibilidad "permanente" ante emergencias, así como de cualquier maquinaria que se estime "necesaria" para cada episodio o contingencia. Los medios externos tienen adscritos dos quitanieves adicionales con exclusividad para la red de la Diputación.