La Diputación de Alicante anuncia que el próximo Foro de Alcaldes será el 14 de octubre

Archivo - El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), en una imagen de archivo - JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, Ana Serna (PP), ha avanzado este miércoles que el próximo Foro de Alcaldes de la Provincia será el 14 de octubre. Se trata de una convocatoria que, según ha indicado la representante del equipo de gobierno de Toni Pérez, se ha dilatado "un poco" para que esté "lo más cerca posible" a 2027, año electoral y en el que no se reunirá este órgano.

Así lo ha señalado durante el pleno ordinario de septiembre de la institución provincial, en el que se ha debatido una moción del PSPV, que ha sido rechazada, que pedía modificar el artículo 116 del Reglamento Orgánico de la Diputación (ROP) para que este encuentro se celebrara cada seis meses. PP y Vox han votado en contra de la propuesta, en la que los socialistas sí han contado con el apoyo de Compromís.

"Fumando espero que convoque el foro de alcaldes", ha espetado a Pérez el portavoz del grupo socialista, Vicente Arques, quien considera que el equipo de gobierno desarrolla una política "nada municipalista" y ha lamentado que, a su juicio, se abra la puerta al "clientelismo".

"Nosotros queremos una Diputación que escuche a los alcaldes y alcaldesas, que esté en los municipios y que conozca de primera mano sus problemas. Por eso pedimos dos Foros de Alcaldes al año", ha sostenido Arques, según un comunicado del PSPV.

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha manifestado durante su intervención en el debate de la moción que la Diputación está "cada vez más lejos" de los municipios de la provincia.

Por su parte, la representante de Vox, Gema Alemán, cree que esa moción atiende a un "pulso" entre PP y PSPV y ha lanzado al grupo socialista el mensaje de que, si quiere fiscalizar, puede hacerlo en el pleno, en comisiones y en el debate sobre el estado de la provincia. A juicio de esta diputada, los 141 municipios "no necesitan más reuniones", sino "menos burocracia, más ejecución y que el dinero llegue".

EL EQUIPO DE GOBIERNO DEFIENDE SU GESTIÓN

De otro lado, Serna (PP) ha dicho que suscribe el discurso de Alemán y ha defendido que el gobierno de la Diputación se reúne "con todos y cada uno de los alcaldes" que solicitan un encuentro y que escuchan "siempre" a los primeros ediles. "Nos da igual del color que sean", ha apostillado.

Según la vicepresidenta primera, Arques trata de "desacreditar" a los alcaldes que participaron en el foro. Además, cree que a la oposición "molesta" que se hayan usado los ahorros para el Plan +Cerca y el Bono Consumo, que, según ha sostenido, van a suponer una "inyección" de 56 millones de euros, y ha sentenciado que van a "trabajar por y para la provincia de Alicante".

Serna ha rechazado el cambio que el PSPV ha planteado en la moción y ha alegado, entre otras cuestiones, que el próximo año es electoral y, por tanto, no se puede celebrar el Foro de Alcaldes, por lo que cree que "debe ser la futura corporación provincial la que decida la periodicidad del mismo si así lo estima", ha indicado la Diputación en un comunicado.

Así, la "imposibilidad" de celebrar en 2027 este encuentro por celebrarse elecciones municipales ha sido también el argumento esgrimido por el equipo de gobierno para justificar que este año se haya dilatado hasta octubre su convocatoria, "con el fin de acercar su celebración lo máximo posible al próximo año y que los alcaldes puedan exponer sus demandas y planteamientos", ha agregado.