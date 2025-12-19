La Diputación de Alicante aprueba un presupuesto de 360 millones para 2026, un 8% más

Pleno de presupuetos en la Diputación de Alicante. - DIPUTACIÓN DE ALICANTE.

ALICANTE, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este viernes el presupuesto de la institución provincial para 2026 con los votos a favor de los diputados del PP, que gobierna la corporación provincial con mayoría absoluta, y el rechazo de la oposición --PSPV, Compromís y Vox--. En concreto, las cuentas ascienden a 360.886.550 euros, un 7,9 por ciento más que el ejercicio anterior --26 millones de euros--.

Igualmente, durante esta sesión extraordinaria, la cámara ha desestimado las 104 enmiendas presentadas por el grupo socialista, que se han votado una por una, así como las 13 de Vox, que se han votado en bloque.

La vicepresidenta primera y diputada de Economía, Ana Serna, ha desglosado las líneas generales de las cuentas y ha destacado el incremento respecto al año pasado, con una cifra "récord" de 81,1 millones de euros para las infraestructuras y carreteras de la provincia y el aumento de cerca del 13% en el total destinado a la partida de Ciclo Hídrico, con 31,1 millones, así como las ayudas a las entidades locales y de riego con el fin de que "el uso de este recurso siga siendo tan eficiente como hasta ahora".

Serna también ha incidido en el incremento en más del 6% en el área de Emergencias y al Consorcio Provincial de Bomberos, con 47,4 millones de euros, así como los tres millones que se destinarán a las ayudas a consistorios para la ejecución de los planes de prevención de incendios, lo que la diputada ha valorado como una "prioridad" para la administración provincial.

En materia de Medio Ambiente, el presupuesto aumenta cerca de un 10% y el gasto en áreas de "contenido social" alcanza los 47,4 millones de euros para el gasto en áreas de contenido social, mientras que la partida de Cultura incrementa un 19% respecto a 2025.

Además, las subvenciones que recibirán las entidades locales de la provincia "sin fin de lucro" se verán incrementadas en un 13,6%, lo que supondrá una dotación de 128,9 millones de euros, ha aseverado la vicepresidenta primera.

"Somos una institución ejemplar, no tenemos deuda y contamos con 400 millones de euros de ahorro que queremos destinar a acciones extraordinarias en todos y cada uno de los rincones de esta tierra", ha agregado Serna.

LA OPOSICIÓN CREE QUE SON CUENTAS "CONTINUISTAS"

Desde la oposición, el portavoz socialista, Vicente Arques, ha acusado al gobierno provincial de realizar un presupuesto "conservador y continuista" y ha argumentado que la Diputación tiene un "problema" de "ejecución presupuestaria", ya que hay "40 millones de euros arrastrados de las partidas desde el 2014".

Arques también ha insistido en que del Plan Planifica 2020-2023 "está al 60%", mientras que el comprendido entre los años 2024-2027 se encuentra "al 0,8%" y ha manifestado que la Diputación realiza "la misma gestión que hace 20 años" y los municipios "no" son iguales "ni en población ni en necesidades".

Por su parte, la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha acusado al gobierno de la Diputación de apostar por "un aumento del gasto ideológico y supranacional" y dejar "en segundo plano" áreas "básicas para el bienestar y el desarrollo económico de Alicante", así como de presentar un presupuesto "poco ambicioso y continuista, mal orientado y alejado de la realidad social y económica de la provincia".

De esta forma, Alemán ha destacado que es "preocupante" la "escasa" dotación de partidas "clave" como Protección Civil, Seguridad, Industria, Empleo, Desarrollo Rural o Energía y ha asegurado que el sector agrícola y pesquero continúa "claramente infrafinanciado", con "menos del 0,5% del presupuesto total".

El diputado de Compromís en la corporación, Ximo Perles, ha resaltado que el presupuesto muestra "un mal uso del poder" y ha aseverado que están "hipotecados por una falta de ejecución considerable", con "unos ingresos que se ven inflados o bien de manera artificial o gracias a una mayor participación de los tributos del Estado".

Asimismo, ha criticado que La Nucia reciba "1,5 millones de euros" en subvenciones nominativas para la realización de eventos deportivos y ha apuntado que "cuando se beneficia a alguien es siempre en detrimento del otro", en relación al resto de municipios de la provincia.

Respecto a las críticas por las subvenciones nominativas realizadas por el Perles, el diputado de Deportes, Bernabé Cano, ha sostenido que "lo importante para hacer un evento deportivo es el retorno económico que genera".

En respuesta a la oposición, la vicepresidenta primera de la Diputación y portavoz del gobierno provincial ha indicado que las enmiendas que ha presentado el grupo socialista son "a medida" y ha reprochado que en los presupuestos de 2024 el PP admitió "más de 30" propuestas del PSOE y "votaron en contra". Respecto a Vox, ha señalado que Alemán ha dado "datos que no se corresponden con la actualidad" y que les hacen "perder el tiempo".

Tras ello, Arques ha señalado que al PP "le sienta mal" que presente enmiendas y ha asegurado que "han fallado en el proceso de participación del presupuesto", porque "muchas de estas propuestas podrían haberlas incorporado".

"SECTARISMO POLÍTICO"

Por otro lado, la portavoz de Vox ha acusado al gobierno provincial de votar "sistemáticamente en contra a todas las mociones y enmiendas" que presenta y de aplicar un "sectarismo político".