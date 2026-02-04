La Diputación de Alicante asumirá el control de todas las instalaciones de depuración y saneamiento de la provincia

Pleno ordinario de febrero de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Alicante correspondiente al mes de febrero ha aprobado este miércoles la aceptación de la delegación de competencias a la Diputación de Alicante para llevar a cabo el control e inspección de las instalaciones de saneamiento y depuración financiadas total o parcialmente por la Generalitat Valenciana en la provincia.

La institución pasará, así, a supervisar la totalidad de este tipo de instalaciones de carácter público en las comarcas alicantinas, mientras que ahora lo hacía sobre unas 130 estaciones, según ha detallado en un comunicado.

Desde los grupos de la oposición han valorado que esta medida "regulariza" la situación, aunque han cuestionado, entre otras cosas, que "llega tarde", ya que el anterior convenio finalizó en 2017 y se siguió cubriéndolo, a través de Proaguas, mediante prórrogas.

La vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha sostenido que el procedimiento fue "el establecido por el gobierno del Botànic" en estos años, tras lo que ha resaltado: "Hoy solucionamos un problema que veníamos arrastrando hace mucho tiempo, por lo que estamos de enhorabuena, ya que gracias a este convenio todas las instalaciones de saneamiento y depuración de la provincia serán controladas y fiscalizadas por el sector público".

Fuera del orden del día, el PP ha tumbado una moción de Compromís sobre el cambio de modelo del Plan Vive de la Generalitat. Durante el debate de este punto, se ha hecho alusión a la polémica sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) de la promoción construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante.

En concreto, desde la bancada de los 'populares', que gobiernan la institución provincial con mayoría, han afirmado que este "no es un tema político para tratar en esta administración" y han remitido al pleno monográfico y extraordinario previsto para este jueves en el Ayuntamiento de Alicante. Mientras tanto, los otros grupos, que conforman la oposición, han reclamado explicaciones y han proferido críticas al PP de diferentes maneras.

"VERTIDO CERO"

Además, se ha aprobado otra moción de Vox, a la que se ha incorporado una enmienda del grupo 'popular', para solicitar el "vertido cero" hídrico y "optimizar" la gestión del agua. El punto, en el que Compromís se ha abstenido y el PSPV ha votado en contra, establece "solicitar por parte de la Diputación de Alicante una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica para establecer una hora de ruta clara en cuanto a las actuaciones" que realizar para poner en marcha el citado proyecto de "vertido cero".