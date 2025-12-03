La Diputación de Alicante celebra este jueves el debate sobre el estado de la provincia

Imagen del pleno de noviembre de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha convocado para este jueves 4 de diciembre a las 09.30 horas el pleno extraordinario en el que se celebrará el debate sobre el estado de la provincia.

Esta sesión, que tiene carácter anual, tiene como objetivo "fijar las necesidades y perspectivas de la provincia de Alicante, especialmente en el marco de las competencias" de la institución provincial.

Así lo ha informado la Diputación en un comunicado, en el que ha señalado que "durante el pleno el presidente hará balance de la gestión realizada durante la legislatura y abordará las políticas y proyectos que se desarrollarán en los próximos meses".

También ha recordado que el reglamento orgánico de la Diputación de Alicante establece que el debate sobre el estado de la provincia, "al que podrán asistir como invitados los alcaldes y alcaldesas alicantinos y que debe celebrarse en el segundo semestre del año, salvo año electoral", se iniciará con una exposición del presidente de la Diputación y después habrá un turno de palabra por cada grupo político de menor a mayor representación.

Será el presidente o el miembro del equipo en quien delegue quien contestará a las apelaciones de la oposición, que contará con un segundo turno de intervención. La sesión se cerrará con una intervención final de Toni Pérez.