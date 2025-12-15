La Diputación de Alicante contempla un presupuesto consolidado de 418 millones para 2026, un 9% más

Las vicepresidentas de la Diputación de Alicante, Marina Sáez (i) y Ana Serna (d), durante la presentación del anteproyecto de presupuestos de la institución provincial para 2026 - EUROPA PRESS

ALICANTE, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante ha presentado este lunes el anteproyecto de cuentas para 2026, que contempla un presupuesto consolidado de 418.988.935,29 euros, es decir, un 9,23 por ciento más respecto al ejercicio anterior.

Esta cifra incluye el de la propia institución provincial (368.699.860 euros, un 10,2% más) y el de sus organismos autónomos: 5.300.000 del Patronato Provincial de Turismo, 1.085.492,12 de la Caja de Crédito Provincial, 47.846.917 de Suma Gestión Tributaria (incluye Geonet Territorial SAU), 1.482.961 de Alicante Natura Red Ambiental SA, 1.660.901 del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert (IAC), 1.543.486,1 del Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero y 5.826.498,28 de Proaguas Costablanca SA.

Así lo han trasladado las vicepresidentas Ana Serna y Marina Sáez (PP) durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio Provincial, en la que también han resaltado que este año se persigue mejorar la "asistencia a municipios".

Igualmente, han recordado que hay un plan económico "vigente" que hay que cumplir "de forma obligatoria", al tiempo que han reiterado que las reglas fiscales "no" permiten utilizar remanentes de tesorería, algo que "inflyue" en la elaboración de las cuentas. En este contexto, según Sáez, se pretende promover planes como Alicante Inteligente Agua.

Por su parte, Serna ha detallado que "como en años anteriores" el ejecutivo provincial del PP, que gobierna la Diputación con mayoría absoluta, "ha facilitado" a la oposición, conformada por PSPV, Compromís y Vox, estos presupuestos para que pudieran presentar enmiendas, que actualmente se están valorando.

Del mismo modo, ha sostenido que las reglas de gasto suponen que desde la institución estén "maniatados" para acometer algunas inversiones y ha incidido en que si el Gobierno de España tomara la decisión de que se puedan "utilizar" esos remanentes, ello supondría unos 400 millones de euros de "inyección económica" para la provincia.

Serna ha resaltado también que el presupuesto de este año contempla dos novedades, que se traducen en dos partidas nuevas: una para respaldar a los municipios con la reparación y mantenimiento de cementerios y otra para el cuidado de elementos patrimoniales como iglesias y ermitas.