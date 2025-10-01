La Diputación de Alicante defiende que la nueva ordenanza de subvenciones "reducirá carga burocrática" a ayuntamientos

Archivo - La vicepresidenta segunda y diputada de Administración General y Hacienda, Marina Sáez, en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del PP en la Diputación de Alicante ha defendido este miércoles que la nueva ordenanza general para la concesión de subvenciones de la institución provincial, que tiene previsto aprobar el pleno el próximo miércoles, "reducirá" la "carga burocrática" que recae en los ayuntamientos y "agilizará" la concesión de ayudas

Este nuevo documento, elaborado en el seno de la comisión de trabajo integrada por técnicos de los distintos departamentos de la Diputación y diputados de todos los grupos políticos, introduce distintas medidas que "facilitarán la solicitud y justificación de las subvenciones", según ha indicado el ejecutivo provincial en un comunicado.

En palabras de la vicepresidenta segunda y diputada de Asistencia a Municipios, Marina Sáez, "la ordenanza recoge la posibilidad de otorgar la subvención a los ayuntamientos si cumplen los requisitos y han presentado toda la documentación requerida en la convocatoria de concurrencia competitiva, sin necesidad de esperar a la finalización del plazo establecido para la tramitación de la totalidad de las solicitudes".

"Con esta forma de resolución por tramos, agilizamos considerablemente la concesión de las subvenciones para que los ayuntamientos puedan disponer de las ayudas cuanto antes", ha apuntado la responsable provincial.

Asimismo, "se reforzará" la justificación por vía electrónica, al tiempo que para las entidades locales de menos de 5.000 habitantes se considerará gasto realizado el que haya sido objeto de reconocimiento de la obligación sin que sea exigible el pago efectivo dentro del plazo de justificación.

"Hasta ahora era obligatorio que los ayuntamientos justificaran el abono de la ayuda antes de recibir la subvención, mientras que con la nueva ordenanza bastará con el reconocimiento de esta para que la reciban y poder así abonar con ella", ha explicado Sáez.

"PLANES DE ASISTENCIA"

Otra de las medidas que introduce la nueva ordenanza es el establecimiento de los "planes de asistencia", lo que "facilitará la prestación de servicios provinciales sin necesidad de cumplimentar toda la tramitación de un procedimiento ordinario".

De esta manera, según la Diputación, el objetivo es "reconvertir" las convocatorias de ayudas en especie en "planes de asistencia", algo que "aligerará la documentación que debe presentar" un ayuntamiento.

Así, ha puesto como ejemplo que se convertirán en "planes de asistencia" el servicio de control de calidad del agua de consumo humano que lleva a cabo Ciclo Hídrico para municipios de menos de 10.000 habitantes o la plataforma de administración electrónica para los pueblos de hasta 500 habitantes. Según este procedimiento, la selección de los participantes será "permanente" y se atenderá "por orden de solicitud".

Finalmente, Sáez ha puesto en valor "el trabajo desarrollado para sacar adelante la nueva ordenanza, que ya ha sido dictaminada favorablemente por unanimidad en la comisión de Hacienda y Administración General". "Este proyecto normativo agilizará considerablemente la tramitación de subvenciones y reducirá la carga burocrática que soportan los consistorios", ha reiterado la vicepresidenta segunda de la Diputación.