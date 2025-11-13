La Diputación de Alicante destina 130.000 euros a la puesta en valor de El Portalet de Penàguila - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha concluido la puesta en valor de la Plaça de El Portalet de Penàguila. Se trata de un proyecto que ha contado con 130.000 euros de inversión de la institución provincial y que ha permitido recuperar parte del foso de la muralla medieval que protegía la ciudad y que fue construido bajo el reinado de Jaime II entre 1304 y 1330.

La diputada de Arquitectura, Carmen Sellés, ha visitado, junto al alcalde de la localidad, Salvador Catalá, esta actuación, que se ha desarrollado en varias fases, entre 2022 y 2025, según ha explicado la Diputación en un comunicado.

Con estos trabajos, también se han localizado restos de fábrica de sillería, con varias dovelas de piedra labrada que pertenecerían al puente "por el que se accedería a la puerta principal de la Villa de Penàguila". Asimismo, se han podido documentar "dos estrechamientos del canal del foso bajo el ámbito del puente". Uno de ellos, "realizado en el siglo XV" y otro "en el XVII".

"Los hallazgos han sido una sorpresa excepcional, ya que en varios documentos históricos conservados se mencionan los fosos de las murallas del municipio, pero hasta la realización de esta intervención en la Plaça de El Portalet no se había encontrado ni documentado en el municipio ningún resto de ese característico elemento defensivo", ha destacado Sellés.

INTERVENCIONES

Entre los trabajos realizados por la Diputación de Alicante para la puesta en valor de este espacio urbano, están la retirada de la pavimentación en rampa existente anteriormente y la modificación del trazado de las instalaciones de saneamiento y fontanería encontradas en servicio.

El proyecto ha contemplado, además, la investigación del terreno con metodología arqueológica, la documentación y el análisis histórico y arquitectónico de los hallazgos, la consolidación estructural de los restos constructivos exhumados y el acondicionamiento de acceso y musealización.

La actuación realizada en El Portalet mantiene la funcionalidad del acceso y del paso, transitando por el corredor que tenía el puente que salvaba el foso de la muralla medieval, restituido en la misma posición, pero en distinta altura.

"Además, se ha conservado la pendiente en rampa que tenía este espacio antes de nuestra intervención, configurando el trazado y materia de los pretiles laterales según los restos originales encontrados, pero sin una reconstrucción que pudiera generar un falso histórico", ha concluido la diputada.