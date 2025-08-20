La Diputación de Alicante destina 1,8 millones de euros del Plan +Cerca de 2025 a 17 municipios de la Marina Baixa

Archivo - Fachada del Palacio Provincial de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante inyectará 1,8 millones de euros en 17 de municipios de la Marina Baixa a través del Plan +Cerca, una aportación que "beneficiará a una población superior a los 200.000 habitantes".

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha asegurado que su equipo de gobierno "cumple sus compromisos y su responsabilidad con el desarrollo del territorio, con el incremento económico de este programa inversor hasta alcanzar los 15 millones de euros".

En la misma línea, Pérez ha señalado que, "gracias a estas ayudas, los 141 municipios, especialmente aquellos con menor población y recursos, dispondrán de liquidez para cubrir gastos como el mantenimiento de piscinas municipales o instalaciones públicas como parques y jardines, consultorios médicos y espacios deportivos", según ha informado la Diputación en un comunicado.

Asimismo, el dirigente provincial ha puesto en valor la "esencia" de una propuesta que "prioriza a las pequeñas poblaciones y que da total libertad a los ayuntamientos a la hora de decidir el destino de los fondos".

Este plan introduce "un nuevo criterio de distribución", con el que "se refuerzan las ayudas a las poblaciones de la provincia de menos de mil habitantes", que acaparan la mitad de la cuantía. Asimismo, el plazo para presentar sus solicitudes se ha ampliado hasta finales de agosto, debido a la modificación de las bases.

De esta manera, el Plan +Cerca asciende en la Marina Baixa a 1.830.880 euros, lo que "permite a los consistorios decidir el destino de dichos fondos según sus necesidades y prioridades", según la Diputación.

A través de este programa inversor, municipios como Benifato, con 144 vecinos, recibirá una media de 635,56 euros por habitante, mientras que otros como Beniardà, con 235, o el Castell de Guadalest, con 282, tendrán una aportación media que ronda los 420 euros por ciudadano.

REGLAS FISCALES

Por otro lado, Pérez ha insistido en que "el Gobierno de España ha reactivado las reglas fiscales que impiden a las entidades locales utilizar sus ahorros para destinarlos a las demandas requeridas por los vecinos".

Por ello, el responsable de la Diputación de Alicante ha reclamado al Ejecutivo central "flexibilidad en la regla de gasto y responsabilidad y compromiso para aprobar cuanto antes" los Presupuestos Generales del Estado (PGE).