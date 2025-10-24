La Diputación de Alicante destinará 110.000 euros en ayudas a pilotos de motociclismo y automovilismo

ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante destinará este año un total de 110.000 euros para ayudar a los pilotos de motociclismo y automovilismo de la provincia a sufragar los gastos que sus carreras deportivas y competitivas les exigen.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado recientemente las bases de esta convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y finaliza el próximo jueves 30 de octubre.

"Alicante es una provincia de referencia en el mundo del motor, una cualidad avalada por el gran número de pilotos, eventos y aficionados que existen en nuestra tierra. Conscientes de este potencial, desde el año 2019 lanzamos estas ayudas que se han convertido en un pilar fundamental para el crecimiento y la profesionalización de estos deportistas", ha señalado, en un comunicado, el diputado responsable del área, Bernabé Cano.

Las personas interesadas en acceder a esta convocatoria pueden consultar más información en la Sede Electrónica de la Diputación de Alicante. El montante de ayudas para pilotos de motociclismo asciende a 60.000 euros, mientras que entre los de automovilismo se distribuirán 50.000 euros.

Finalmente, el diputado ha anunciado que en noviembre "la institución activará de forma anticipada el programa de ayudas para deportistas de élite, dotado con 400.000 euros, y la convocatoria para sufragar tanto sus desplazamientos a los centros de tecnificación y/o de alto rendimiento como su participación en competiciones oficiales de carácter internacional, que asciende en su totalidad a 260.000 euros".