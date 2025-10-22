La Diputación de Alicante estudiará cómo ampliar la disponibilidad y potabilidad del agua en Relleu

La vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, Ana Serna, durante su visita este miércoles a Relleu - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante estudiará actuaciones para ampliar la disponibilidad y potabilidad del agua en el municipio de Relleu, según ha trasladado la institución provincial en un comunicado tras la visita que ha realizado este miércoles la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna.

Durante su estancia en el municipio, ha podido "conocer de primera mano los problemas de abastecimiento y turbidez que presenta la red de agua potable del municipio" y estudiar, junto al ayuntamiento, "las mejores actuaciones para solucionar estas deficiencias".

Acompañada por el alcalde, Lino Pascual, y tras reunirse con otros miembros del equipo de gobierno local, la responsable provincial ha visitado las distintas instalaciones hidráulicas de Relleu, como la potabilizadora de agua, el depósito municipal y el pozo Maset del Vicari, "para evaluar su estado y las necesidades más urgentes para su ampliación y mejora", según ha señalado la Diputación en un comunicado.

En este sentido, el alcalde ha planteado "la necesidad de construir una planta potabilizadora para el pozo de Maset del Vicari con el fin de acabar con los problemas de turbidez y presencia de hierro". Al respecto, el primer edil ha explicado que "tras el terremoto registrado en la localidad en 2020 los niveles de hierro en el agua se han incrementado enrojeciéndola".

Esta nueva potabilizadora complementaría a la planta potabilizadora con la que ya cuenta el municipio, "gracias a una subvención de la Diputación de 767.000 euros del año 2023", según ha recalcado el ejecutivo provincial.

Otras acciones planteadas son "ampliar la capacidad de almacenamiento de agua con la construcción de un nuevo depósito, de unos 1.500 metros cúbicos, a una cota mayor del actual, que es solo de 500", para "garantizar el abastecimiento, que se ve amenazado en verano por el aumento de la población".

"Vamos a estudiar todos estos proyectos para ver su viabilidad", ha manifestado Serna, quien ha apuntado que "la Diputación de Alicante siempre está al lado de los ayuntamientos pequeños, en este caso del de Relleu, para impulsar aquellas obras que contribuyan a solucionar" problemas hídricos.