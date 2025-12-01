La Diputación de Alicante inicia este martes su programación navideña con el encendido del árbol del jardín del MARQ - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

El encendido del árbol en el jardín del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) inicia este martes el calendario navideño de la Diputación de Alicante, que ofrece propuestas y actividades para "disfrutar de la cultura en familia" durante estas fechas.

Así, el espacio cultural se convertirá en el punto de partida a partir de las 17.30 horas con el tradicional encendido del árbol y una "intensa" velada de propuestas junto a la mascota Llumiq. La cita cuenta también con la castañera, concurso de dibujos y "muchas sorpresas", según ha señalado la institución provincial en un comunicado.

Por otro lado, la Diputación ha organizado talleres didácticos los días 23, 26 y 30 de diciembre y el 2 de enero a las 10.30 horas, diseñados para los niños de entre seis y 12 años, con inscripción gratuita en las taquillas del MARQ.

En este sentido, el 23 de diciembre iniciará el taller 'Azulejo de Dénia', inspirado en una de las piezas de la actual exposición temporal del museo 'Dénia. Arqueología y Museo', hallada en el castillo de esa localidad.

El día 26 será el turno de 'Neptuno', una actividad en la que se decorará una bolsa de tela con la imagen del "famoso" bronce encontrado en Dénia y que actualmente se exhibe en el Museo de Bellas Artes de València. Los talleres continuarán el día 30 con 'Safa de la Nau', donde los participantes crearán su propia versión de esa cerámica andalusí decorada en verde y manganeso.

Por último, el 2 de enero se realizará el taller 'Cromo de caja de pasas', donde se diseñará un cromo, también inspirado en una de las piezas que se muestran en la exposición permanente.

OTRAS ACTIVIDADES

Por otra parte, esta Navidad el MARQ convocará un concurso de dibujo navideño inspirado en una de las piezas especiales de la muestra 'Dénia. Arqueología y Museo', el cromo de caja de pasa de Viriato Ernesto Oliver Bennet realizado con papel, tintas y filigrana dorada. Asimismo, el salón de actos del museo acogerá sesiones de teatro infantil a las 12.00 horas con entrada libre y limitada al aforo del salón.

Igualmente, el 23 de diciembre se representará la obra 'Un bon regal per Nadal', de Tarannà Teatre, y el día 26 será el turno de 'Los juguetes de los Reyes Magos', a cargo de la asociación compañía L'Oracle de l'Est. Por último, el 30 de diciembre el grupo Art Estranya ofrecera 'La Navidad de los Elfos'.

De otro lado, la Fundación CV MARQ estará presente en la 30 edición de Exponadal, con un espacio propio en los pabellones de Fira Alacant del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero.