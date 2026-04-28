La Diputación de Alicante lamenta que el Supremo inadmita su recurso contra la revisión de planes hidrológicos

Archivo - El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (c), junto a las vicepresidentas Ana Serna (d) y Marina Sáez (i) - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante, gobernada por el PP, ha lamentado este martes la decisión del Tribunal Supremo (TS) de inadmitir "por falta de legitimación activa" su recurso contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, respecto del Plan Hidrológico del Duero. La institución provincial centró su reclamación en los planes hidrológicos del Tajo y del Segura.

Tras conocerse esta resolución, el equipo de gobierno que preside Toni Pérez ha hecho público un comunicado en el que ha defendido que, aunque esta decisión no se puede recurrir, la Diputación tiene "intención de seguir prestando" su "colaboración técnica y jurídica a la Generalitat Valenciana y a otras administraciones como el Gobierno de la Región de Murcia para defender el trasvase Tajo-Segura".

La vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, la 'popular' Ana Serna, ha mostrado su "respeto por la sentencia", aunque ha trasladado su "disconformidad con el hecho de que el alto tribunal no haya entrado a valorar el fondo del asunto de un recurso en el que la Diputación cuestionaba, con diferentes informes técnicos y académicos realizados por expertos, el procedimiento de elaboración del decreto y otras cuestiones como el aumento de los caudales ecológicos, por considerar que carece de justificación técnica que lo avale, o el elevado coste energético y medioambiental de sustituir el agua del trasvase por agua desalada".

"Desde la Diputación de Alicante hemos defendido al máximo y hasta las últimas consecuencias de forma rigurosa y técnica el trasvase Tajo-Segura y los intereses de la provincia ante un Gobierno que de forma arbitraria, partidista y sectaria impulsa medidas que van a asfixiar hídricamente a todo el sudeste español y con ello a miles de familias que dependen de esta infraestructura para la supervivencia de sus economías", ha apuntado Serna.

"RECORTE DE AGUA TRASVASADA"

La vicepresidenta también ha lamentado que el TS "no haya analizado ninguno de los argumentos esgrimidos por la institución provincial y se haya limitado a seguir el criterio consolidado, tal y como reza la propia sentencia, respecto a la legitimación de las entidades locales sobre actos o disposiciones de la Administración General del Estado".

Todo ello, ha proseguido la institución provincial, "a pesar de que la propia Diputación ha argumentado su legitimidad para defender los intereses" de la provincia, "que indudablemente se verán afectados por el recorte del agua trasvasada".

"AUMENTO DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS"

De esta forma, la sentencia confirma el Real Decreto impugnado, "que contempla el aumento de los caudales ecológicos", ha añadido la Diputación. Según Serna, estos "ponen en serio riesgo la viabilidad del trasvase Tajo-Segura, el único que es torpedeado sistemáticamente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien se ha convertido en el peor enemigo para los intereses de la provincia de Alicante".

"Desde la institución provincial vamos a seguir participando en los grupos de trabajo junto a otras administraciones afectadas y con los propios regantes y agricultores y prestando, como hemos hecho hasta ahora, toda la colaboración necesaria para que la voz del levante español se tenga en cuenta y no se pisoteen nuestros intereses", ha señalado la vicepresidenta, quien ha puesto en valor la "unidad demostrada" para "reivindicar" el agua, un "bien común que no debe entender de fronteras ni partidismos".