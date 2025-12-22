La Diputación de Alicante reparte juguetes a los niños de la Escuela Infantil del Hogar Provincial - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Hogar Provincial, José Antonio Bermejo, junto a educadores y profesores de este centro, ha participado este lunes en el tradicional reparto de juguetes a los niños de la Escuela Infantil de este organismo de la Diputación de Alicante.

Bermejo ha destacado la "emotividad" de esta cita que los niños esperan "con tanta ilusión" y ha señalado que la institución provincial "se vuelca todos los años en esta entrega de regalos para que ningún menor del centro deje de vivir la Navidad de una forma especial".

Con motivo de esta celebración, los más pequeños, con ayuda de los formadores, han decorado con murales, dibujos y otros elementos pasillos y aulas del edificio, según ha informado la Diputación en un comunicado, en el que también ha apuntado que el diputado ha recorrido el recinto para admirar las manualidades y ha intercambiado impresiones con los responsables educativos.