La Diputación de Alicante subraya que aumenta hasta seis millones la inversión para prevenir incendios forestales

Archivo - La Diputación subraya que aumenta hasta seis millones la inversión para prevenir incendios forestales - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha subrayado que aumenta "esfuerzos para ayudar a los ayuntamientos del territorio a proteger su entorno natural y prevenir incendios forestales". Con este fin, ha dicho que distribuirá este año "más de seis millones de euros entre los municipios de la provincia a través de distintas convocatorias, como la destinada a la redacción y ejecución de planes locales de prevención de incendios forestales, que ha pasado de 600.000 euros en 2025 a 2,5 millones de euros".

Este plan, cuyo plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y finaliza el próximo 14 de mayo, contempla dos líneas de ayudas: una de 147.250 euros, para la redacción y revisión de planes locales de prevención de incendios forestales, y otra de 2,4 millones de euros, para colaborar con los municipios en la ejecución de las medidas establecidas y programadas en dichos documentos, una vez que hayan sido aprobados por la Generalitat Valenciana.

En este segundo, apartado se incluyen la realización de acciones como el mantenimiento de pistas forestales y senderos homologados que permitan el acceso a los medios de extinción o puedan ser usados como vía de escape.

También la reparación de infraestructuras de prevención de incendios, como conducciones de agua, depósitos, señales o puntos de vigilancia; la conservación de líneas de defensa, como áreas cortafuegos o fajas auxiliares; el desarrollo de actuaciones selvícolas de limpieza y la retirada de árboles dañados o enfermos, en desbroces, podas, claras selectivas o triturado de residuos, así como el mantenimiento de cultivos agroforestales que funcionen como discontinuidad horizontal y proporcionen biodiversidad y alimento para la fauna, detalla la institución provincial en un comunicado.

"GESTIÓN INTEGRAL DE LOS MONTES MUNICIPALES"

Además, la Diputación ha apuntado que destinará este ejercicio un total de 366.798 euros para "mejorar la gestión integral de los montes municipales a través de la ganadería extensiva". Al respecto, ha precisado que "todos los ayuntamientos de la provincia pueden acogerse a este plan, cuyo plazo de presentación de solicitudes también está ya está abierto y concluye el 11 de mayo".

Aquí, entre las actuaciones que serán subvencionables, se encuentran aquellas destinadas al control de la vegetación para la prevención de incendios forestales en áreas cortafuegos o en áreas de baja carga de combustible; al mantenimiento, adecuación y reparación de elementos de infraestructura como refugios naturales, manantiales, abrevaderos o puntos de agua, o a la puesta en servicio de antiguos bancales agrícolas que no hayan adquirido la condición de terreno forestal para el ganado.

"Especialmente relevantes son también los dos millones de euros que la institución tiene consignados para llevar a cabo obras y actuaciones que favorezcan la recuperación de la cubierta vegetal de los municipios afectados por el incendio de la Vall d'Ebo, así como los cerca de 1,1 millones de euros que invertirá para redactar proyectos y ejecutar obras de mejora en masas forestales municipales o los 270.000 euros que destinará para la conservación y mejora de senderos", señalan desde el equipo de gobierno provincial.

La diputada responsable del área, Magdalena Martínez, ha manifestado: "Somos conscientes del rico patrimonio medioambiental que atesora nuestra provincia. Por ello, año tras año trabajamos para impulsar numerosas acciones y programas de subvenciones orientados específicamente a su protección, cuidado y divulgación".

RESTOS DE PODA

Por otra parte, la Diputación ha resaltado que los ayuntamientos también pueden acogerse ya al programa de subvenciones para la trituración de restos de poda agrícola y jardinería. Se trata de un plan dotado con 150.000 euros y dirigido a localidades de hasta 10.000 habitantes.