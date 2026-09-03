La Diputación de Alicante subraya que el nuevo parque auxiliar de bomberos de Ibi "mejorará" los tiempos de respuesta

Inauguración del parque auxiliar de bomberos de Ibi - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha inaugurado este jueves el nuevo parque auxiliar de bomberos de Ibi. Se trata de una infraestructura en la que se han invertido 2.311.000 euros y que, según la institución provincial, "mejorará la operatividad del servicio, así como los tiempos de respuesta ante las emergencias".

Acompañado por el alcalde del municipio, Sergio Carrasco, y el diputado de Emergencias, Luis Rodríguez, el presidente ha recorrido las nuevas instalaciones, que ocupan una superficie de 1.500 metros cuadrados y que "destacan por su funcionalidad, eficiencia y modernidad", ha señalado la Diputación en un comunicado.

"Estamos cumpliendo el compromiso firme de poner a disposición de los municipios de la comarca este parque auxiliar, que está a la última en cuanto a eficiencia, atención, accesibilidad y operatividad", ha destacado Pérez.

Al respecto, el presidente ha añadido: "El Consorcio de Bomberos nos hace fuertes a todos. El camino es trabajar por nuestros pueblos y ciudades, por los alicantinos y alicantinas, garantizando que con instalaciones como estas la atención se presta con muchas garantías y que también tenemos la capacidad de ser innovadores y eficientes".

La Diputación ha recalcado que este nuevo edificio, "altamente eficiente", sustituye al antiguo parque y se ha construido en los terrenos anexos a este, junto al Polideportivo Municipal, que ha cedido el Ayuntamiento.

Seis cabos y 24 bomberos, distribuidos en seis turnos, componen el dispositivo del parque auxiliar de Ibi, que cuenta también con cuatro vehículos: autobomba urbana pesada, autobomba forestal pesada, furgón de útiles varios y un vehículo de personal y carga.

Junto al parque principal de Cocentaina, presta servicio a los 34 municipios que componen la zona operativa de la Montaña, de forma directa a los de la subcomarca de la Hoya de Castalla. Por ello, la inauguración también ha contado con la asistencia de algunos alcaldes como el de Tibi, José Luis Candela; el de Fageca, Ismael Vidal, o la de Agres, María García Pascual.

"INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES"

Pérez ha subrayado que se trata de "unas instalaciones modernas y funcionales que permitirán mejorar el servicio, dando respuesta a las necesidades de la comarca, así como las condiciones en las que trabajan los bomberos, ya que contarán con dependencias más cómodas y operativas".

Asimismo, ha puesto en valor la "apuesta por la eficiencia energética del edificio, que cuenta con placas fotovoltaicas en su cubierta que permiten alcanzar un alto grado de autosuficiencia, incluso generando excedentes", y "un sistema de recogida de aguas pluviales para almacenarla y usarla en el día a día, incluido el llenado de los tanques de los camiones de bomberos", ha explicado la Diputación.

La fachada también presenta un "elevado aislamiento térmico, climatización por aerotermia y dos cargadores para vehículos eléctricos, entre otras prestaciones", han señalado desde la institución provincial.