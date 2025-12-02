La Diputación aprueba un presupuesto que supera los 216 millones para 2026

Pleno extraordinario de la Diputación - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 2 Dic. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado este martes en un Pleno extraordinario el presupuesto que marcará la hoja de ruta del 2026, dotado con 216,3 millones de euros, con el voto en contra de Compromís y la abstención de PSOE y Vox.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha agradecido a toda el área económica y a cada una de las áreas que ha trabajado por sacar adelante este presupuesto "que da, más que nunca, apoyo a los municipios a pesar de muchos condicionantes". La dirigente provincial también ha puesto en valor el trabajo del equipo de Gobierno provincial "que trabaja sin descanso y es capaz de sacar adelante un presupuesto que da respuesta a las necesidades".

También ha habido palabras de agradecimiento hacia las abstenciones al presupuesto ya que, como ha expresado Marta Barrachina, "si el año pasado era muy difícil no aprobar unas cuentas que incluía grandes inversiones para esta tierra, este año la dificultad era prácticamente extrema".

La presidenta de la institución ha añadido que "es un buen día para los castellonenses porque se aprueba en tiempo y forma este presupuesto que comenzará a rodar a principios del mes de enero y con el que se comenzará, una anualidad más, trabajando y dándole a los pueblos de la provincia lo que necesitan". En su conjunto, "un presupuesto que permitirá ayudar, más que nunca, a los municipios de la provincia", ha incidido.

La vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, ha calificado el presupuesto llevado a aprobación en el Pleno de este martes como "el más importante de los últimos años; un presupuesto que no es un documento técnico ni un conjunto de cifras, sino la herramienta fundamental con la que esta Diputación transforma la vida de los vecinos y vecinas de la provincia".

"LA PROVINCIA AVANZA"

La vicepresidenta provincial ha sido la encargada de exponer las cuentas provinciales que superan los 216 millones de euros y, segun ha expresado, "este presupuesto nace de una convicción profunda: cuando los pueblos avanzan, la provincia avanza". "Esta ha sido siempre la razón de ser de esta institución y es, precisamente, la que guía cada decisión que hemos tomado en este ejercicio complejo, condicionado por un Plan Económico Financiero injusto y limitado que nos obliga a dar cada paso con el máximo rigor y responsabilidad", ha dicho.

María Ángeles Pallarés ha hecho referencia al contexto nacional expresando que hay un Gobierno central "sin presupuestos, paralizado, sin capacidad para avanzar e inmerso en una situación insólita que genera incertidumbre y frena la inversión pública". "Una coalición bloqueada que no es capaz de dar seguridad jurídica ni económica en los ayuntamientos", ha incidido.

Y, ante esa "incertidumbre" en el contexto nacional, "esta Diputación hace exactamente lo contrario ya que ofrecemos estabilidad, ofrecemos certezas y ofrecemos seguridad en cada municipio", ha añdido.

"Mientras unos paralizan el país, nosotros ponemos en marcha el presupuesto que garantizará que ningún pueblo quede atrás", ha subrayado la vicepresidenta provincial quien ha incidido en que, a pesar de todas las restricciones impuestas desde el Gobierno central, se ha trabajado "con una prioridad inequívoca: estar junto a los 135 municipios de la provincia, escucharles, entender sus problemas y trasladarlos en un presupuesto que es una respuesta directa a lo que nos piden cada día".

APUESTA POR EL MUNICIPALISMO

Respecto a las grandes cifras del presupuesto, Pallarés ha indicado que la apuesta por el municipalismo se traduce en 32,5 millones de euros para el Plan Impulsa 2026/2027, cuya ordenanza ha sido aprobada en este mismo Pleno, con los votos a favor del Gobierno Provincial y Vox y la abstención del PSOE y Compromís.

También se ha impulsado en este Pleno el Fondo de Cooperación Municipal que nacerá con la activación del Presupuesto 2026 y cuya partida asciende a 15,2 millones de euros, que ha contado con el voto favorable del Gobierno provincial, así como de Compromís y Vox, y la abstención del PSOE.

El Presupuesto 2026 también asegura el Fondo para la Lucha contra el Despoblamiento con 2,2 millones de euros, así como 931.000 euros para el Fondo de Cooperación destinado a Municipios Turísticos. Estos dos fondos están condicionados al reparto que estipule la Generalitat Valenciana.

Las cuentas del próximo ejercicio también se centra en cuidar a las personas, garantizar el agua, asegurar el futuro y proyectar la tierra. Tras la explicación detallada por parte de la vicepresidenta ha comenzado el debate entre los grupos políticos con representación en la institución provincial.

En este punto el vicepresidente y portavoz del gobierno, Héctor Folgado, ha expresado que "es un presupuesto que recoge el sentir de la provincia". Las cuentas provinciales se adaptan cada año a las demandas y necesidades de la provincia y, en el caso de este tercer presupuesto de la presente legislatura, "responde a la necesidad sobrevenida del sufrimiento que están padeciendo nuestro municipios por las limitaciones e imposiciones injustas por el Gobierno de España y que condiciona el día a día de los ayuntamientos. Y esta casa responde a sus necesidades", ha añadido.

GESTO DE "RESPONSABILIDAD"

Por su lado, el portavoz socialista, Samuel Falomir, ha explicado que "hay muchas razones para votar en contra de estas cuentas", pero ha precisado que la abstención "es un gesto de responsabilidad y, al mismo tiempo, un toque de atención crítico a un gobierno que confunde la mayoría absoluta con la barra libre". "No vamos a emular el juego del PP de tumbar unos presupuestos que, como cualquier herramienta, tienen puntos positivos para la provincia, pero tampoco avalaremos unas cuentas que demuestran que el Partido Popular no tiene proyecto de futuro para la provincia de Castelló", ha asegurado.

Falomir ha remarcado que el grueso del presupuesto "sigue siendo gracias al trabajo de los gobiernos socialistas", con líneas de apoyo directo a los ayuntamientos como el Fondo de Cooperación o el Plan Impulsa", y ha celebrado que este año el PP "no haya repetido el error garrafal de dejar a los municipios sin fondos durante los primeros meses del año".

Pero más allá de mantener aquello que ya funcionaba, "no hay ninguna apuesta de futuro, ninguna política nueva para transformar nada", ha apuntado Falomir, quien ha añadido que es un presupuesto "que mira al retrovisor y no al futuro, que se limita a gestionar la inercia y renuncia a afrontar los grandes retos de Castelló, como el empleo, la vivienda, la transición verde y la lucha contra la despoblación".

"PASO ATRÁS EN EMERGENCIAS"

El grupo de Compromís en la Diputación ha alertado que los presupuestos para 2026 del equipo de gobierno de Marta Barrachina suponen un "paso atrás en materia de emergencias, con una reducción de un millón de euros en los recursos destinados al consorcio de bomberos".

El portavoz de Compromís, David Guardiola, ha criticado que esta decisión llega "meses después de que los bomberos del consorcio se hayan manifestado reiteradamente ante la Diputación exigiendo más medios y en un año en el que el Partido Popular ha rechazado las propuestas de Compromís para crear un cuerpo único de bomberos coordinado desde la Generalitat con la participación de las tres diputaciones, lo que permitiría mejorar la respuesta ante emergencias".

La coalición ha insistido en que solo con más recursos y medidas como ayudas para la ejecución de los planes de emergencia municipales, la implementación de protocolos claros y eficaces para el control de crecidas de ríos ante futuras dana y la limpieza de ramblas y el mantenimiento de vías y caminos se podrá garantizar que los municipios estén mejor preparados y que la ciudadanía disponga de los medios necesarios para protegerse.