La Diputación de Castellón abre las puertas de una exposición sobre Jaume I "para entender mejor el presente"

Exposición 'El rei que va crear un regne. Cartografia històrica del Regne de València (segles XVI-XVIII)' - DIPUTACIÓN CASTELLÓN

CASTELLÓ, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón abre las puertas de la exposición 'El rei que va crear un regne. Cartografia històrica del Regne de València (segles XVI-XVIII)', una muestra enmarcada dentro del 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I que permite recorrer la evolución de la representación cartográfica del Reino de Valencia a través de mapas de los siglos XVI, XVII y XVIII.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha participado en la inauguración de la exposición que se puede visitar en el Espai Cultural Obert ECO - Les Aules y ha destacado que iniciativas culturales como esta "nos invitan a reflexionar sobre la evolución de nuestra tierra y nos ayudan a entender mejor nuestro presente".

La inauguración ha contado, entre otros, con la asistencia de la vicerrectora de Cultura, Compromiso Social e Igualdad de la Universitat Jaume I, Raquel Agost Felip; la vicerrectora de Investigación, Azucena García Palacios; y el profesor y catedrático de Historia Medieval, Carles Rabassa, tal como ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Es una exposición que "propone algo tan sugerente como mirar nuestra historia a través de los mapas", ha señalado. Y es que un mapa no es solamente una representación gráfica, "también nos habla de cómo se entendía un territorio, de cómo se delimitaba, de cómo se organizaba políticamente y de cómo era percibido y representado a lo largo del tiempo", ha destacado.

La creación del Reino de Valencia por Jaume I en 1238 supuso mucho más que una ampliación territorial de la Corona de Aragón. Significó la creación de una entidad política y jurídica propia, con unas instituciones y un ordenamiento específico. Y, tal y como ha apuntado Clausell, "resulta especialmente interesante comprobar cómo aquella realidad territorial, que ya quedó delimitada jurídicamente en el siglo XIII, tardaría todavía siglos en ser representada mediante una cartografía científica".

Así, la exposición permite al visitante recorrer precisamente esa evolución a través de una selección de mapas, con autores tan destacados como Jeroni Muñoz, Abraham Ortelius, Nicolas Sanson, Giacomo Cantelli o Tomás López.

En este sentido, el diputado responsable del área de Cultura ha resaltado el valor de las piezas expuestas en la muestra, ya que forman parte de la Colección de Cartografía Histórica de la Corona de Aragón de la Biblioteca de la Universitat Jaume I. "Estamos ante un patrimonio documental de enorme relevancia que se conserva en nuestra provincia y que, gracias a iniciativas como esta, se pone al alcance de toda la ciudadanía", ha indicado Clausell.

Al respecto, el diputado de Cultura ha puesto en valor la colaboración con la UJI para "acercar el conocimiento histórico a la sociedad y garantizar la preservación y difusión de nuestro legado". Esta exposición constituye una oportunidad única para descubrir la evolución del Reino de Valencia a lo largo de los siglos, por lo que Alejandro Clausell ha invitado a castellonenses y turistas a visitar la muestra y "comprender mejor el proceso de construcción de nuestra tierra".

La exposición estará abierta hasta el 17 de octubre y se puede visitar de lunes a sábado con horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

JORNADAS DE ESTUDIO

La Diputación de Castellón y la UJI han organizado los días 14 y 15 de octubre unas jornadas de estudio que permitirán profundizar en la figura de Jaume I, en su representación histórica y en su legado.

Durante estas dos jornadas, especialistas de reconocido prestigio abordarán diferentes aspectos de la figura de Jaume I, analizando su papel como fundador de un reino medieval, la imagen que de él se construyó durante la Edad Media y también la evolución de su figura y de su memoria histórica a lo largo del tiempo.

"Conmemorar la figura de Jaume I es también una oportunidad de redescubrir los orígenes históricos de nuestra tierra y seguir acercando ese legado a las nuevas generaciones", ha concluido Alejandro Clausell.