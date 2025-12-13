Diputación exige al Gobierno los PGE para que la provincia de Castellón "pueda progresar"

Imagen de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina. - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón ha reclamado al Gobierno de España --presidido por Pedro Sánchez-- unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 que contemplen las "inversiones necesarias para que la provincia de Castellón pueda progresar".

El pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre, que se celebrará el próximo martes 16, incluye una moción presentada por el Gobierno provincial en defensa de la provincia y que pide al Gobierno Central que presente un proyecto de Presupuestos para 2026 que garantice las inversiones necesarias para el desarrollo de la provincia de Castellón, tal y como ha detallado la corporación provincial.

"La Diputación de Castellón ha aprobado en tiempo y forma el Presupuesto para 2026. Los castellonenses también merecen un Gobierno de España que gobierne, que rinda cuentas y que cumpla la ley. Necesitamos una política comprometida con nuestra tierra, que escuche nuestras demandas y ponga en marcha los proyectos necesarios para que nuestra provincia avance. No podemos seguir pagando el precio de la inacción del Gobierno de España", ha resaltado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

En este sentido, la dirigente provincial ha lamentado "la falta de compromiso y la incapacidad del ejecutivo central de presentar los Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo, incumpliendo así una obligación constitucional". "Este incumplimiento no solo refleja una falta de seriedad en la gestión pública, sino que supone un perjuicio directo para la provincia de Castellón y las personas que vivimos en ella", ha explicado.

Tal y como ha señalado la máxima representante de la institución provincial, "no aprobar unos presupuestos para 2026 supone que muchos proyectos necesarios para nuestra tierra no se podrán realizar por no contar con partidas que respalden las inversiones".

Así, la presidenta de la Diputación de Castellón ha expresado "la necesidad de ayudar al sector cerámico, la agricultura, la ganadería y la pesca, porque no solo son un motor económico de nuestra tierra, sino también una parte esencial de nuestra identidad y necesitan ayudas reales". "Todas las administraciones debemos trabajar en la misma dirección para impulsar ayudas que realmente contribuyan a aliviar las consecuencias de la crisis", ha resaltado.

Del mismo modo, Barrachina ha lamentado que la falta de presupuestos afectará también al transporte. Además, quedan "en el aire" actuaciones "imprescindibles" para la provincia como las inversiones necesarias para la prevención de inundaciones, la regeneración del litoral castellonense o las actuaciones estatales de prevención de inundaciones.

Por otro lado, quedan prorrogadas actuaciones "clave" para conectar la provincia. Dentro de estas actuaciones también se incluyen los accesos de la autopista AP-7 en municipios como Benicàssim, Vila-real o Vinaròs. También es "más que demandada" la prolongación de la A-7 hacia el norte, "clave para la vertebración provincial de norte a sur por el interior".

Además, quedan pendientes actuaciones en diversas carreteras para mejorar la seguridad vial tanto de los peatones como del tráfico, así como mejoras en diversos cuarteles de la provincia, entre otros proyectos fundamentales para el desarrollo de Castellón.

"El Gobierno de España debe atender las demandas reales de nuestro territorio, porque Castellón no puede seguir siendo la gran olvidada", ha señalado la dirigente provincial, quien ha reclamado "un compromiso firme que garantice las infraestructuras, los recursos y las inversiones que merecen nuestros 135 municipios para seguir avanzando en competitividad y bienestar".

Al respecto, la presidenta de la institución provincial ha remarcado que la no aprobación de los PGE "significa que no se actualizan las entregas a cuenta de forma correcta, nos impiden utilizar los ahorros para dar servicio a nuestros vecinos, para resolver problemas y promover oportunidades", ha lamentado Barrachina, quien ha agregado que el Gobierno "debe más de 200 millones de euros a nuestros municipios, una deuda injusta que impide prestar mejores servicios públicos".

La presidenta del Gobierno Provincial ha incidido en que "desde la Diputación de Castellón, como altavoz para reivindicar las necesidades del conjunto de la provincia, seguiremos reivindicando las necesidades de nuestros 135 municipios para que el Gobierno de España escuche, actúe y dé respuestas reales a nuestro territorio".