La Diputación de Valencia abre este martes en la Beneficència su congreso internacional 'Memoria y Democracia'

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, abrirán este martes, a las 10.00 horas, el congreso internacional 'Memoria y Democracia' que tendrá lugar el 21 y 22 de octubre en el centro cultural La Beneficència de València.

Organizado por la delegación de Memoria Democrática que dirige la propia Enguix, el foro contará con la participación de destacadas figuras como el relator especial de la ONU Bernard Duhaime, la profesora Alison Ribeiro, el divulgador político Alán Barroso, el director del Observatorio Europeo de Memoria, Jordi Guixé, y la fiscal Susana Gisbert, ha detallado la institución provincial en un comunicado.

El congreso arrancará en la matinal del martes con la presentación a cargo de la periodista Matilde Alcaraz. A continuación, tendrá lugar el acto institucional de apertura con las intervenciones de Mompó y Enguix, quien como responsable de la organización del congreso ha defendido que la Diputación "es la única institución pública valenciana que apuesta firmemente por la defensa de los valores democráticos, a través del ejercicio de la memoria".

Las ponencias comenzarán con Alán Barroso y la conferencia '¿Cómo hacer match con la Memoria Democrática?'. Tras la primera pausa, hay programado un debate académico en torno a la Memoria Democrática, en colaboración con la Red Vives de Universidades.

Ya por la tarde, la conservadora del Museo della Risiera di San Sabba, Anna Krekic, hablará de su experiencia profesional vinculada a la memoria. Y para dar continuidad a esa visión memorialista desde distintos ámbitos de la sociedad, la jornada vespertina se completará con la mesa redonda 'La originalidad del proceso español', con las intervenciones de Bernard Duhaime, Alison Ribeiro y Jordi Guixé.

La matinal del miércoles contará con otras dos mesas redondas en torno a las políticas impulsadas y los retos que tienen las instituciones, tras el acto de apertura que servirá para conmemorar los diez años de existencia de la delegación de Memoria Democrática de la Diputación.

En la primera de las mesas (10.45 horas) intervendrán Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación que impulsó la creación de la delegación específica de memoria; Rosa Pérez- Garijo, primera diputada provincial responsable de Memoria; y la fiscal Susana Gisbert, especialista en violencia de género, delitos de odio y memoria democrática.

La segunda mesa, a partir de las 12.00 horas, contará con la diputada de Memoria en la Diputación de Barcelona, Lourdes Borrell; el vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Francisco Javier Vidal, y la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, que clausurará el congreso tras el debate a tres bandas que lleva por título 'Las diputaciones provinciales como ejemplo de buenas prácticas en Memoria Democrática'.

Las inscripciones para el congreso 'Memoria y Democracia' pueden realizarse a través de la web. Podrán hacerse de manera independiente para cada una de las tres jornadas, las dos del martes y la del miércoles por la mañana, hasta completar el aforo de la sala Alfons el Magnànim de la Beneficència. Una vez realizada la inscripción, se generará un código QR que deberá presentarse para acceder a la Beneficència.