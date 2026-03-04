La Diputación de Valencia refuerza el posicionamiento turístico internacional de la provincia en ITB Berlín 2026

La Diputació de València refuerza el posicionamiento turístico internacional de la provincia en la ITB Berlín 2026 - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valencia, a través de su marca turística València Turisme, participa un año más en la feria internacional de turismo ITB Berlín 2026 para "reforzar la promoción internacional de la provincia y el posicionamiento estratégico de los destinos valencianos en uno de sus principales mercados emisores" de turistas.

Así lo ha manifestado el diputado de Turismo, Pedro Cuesta, tras visitar el certamen alemán, según ha informado en un comunicado la corporación provincial. Esta institución ha destacado el objetivo de "consolidar a la provincia" de Valencia "como destino preferente para el turismo germano".

El ITB Berlín 2026 es un certamen exclusivo para profesionales del sector turístico. La Diputación de Valencia participa en él dentro del estand de Turisme Comunitat Valenciana, junto a los destinos de Gandia (Valencia) y Cullera (Valencia), "que reforzarán la oferta conjunta del litoral valenciano representada por la marca" de la corporación provincial. Todo esto se completa "con la oferta provincial de turismo de interior".

La participación institucional en la ITB Berlín 2026 se enmarca en la estrategia de promoción internacional puesta en marcha por el área de Turismo de la Diputación de Valencia, "que prioriza la coordinación entre destinos, la colaboración público-privada y la creación de producto turístico especializado y de calidad", ha señalado la corporación provincial.

CATÁLOGOS DIGITALES

El espacio promocional de València Turisme en la ITB Berlín 2026 cuenta con catálogos digitales con códigos QR "para que los profesionales asistentes a la feria puedan acceder de forma digital, rápida y directa a los principales materiales promocionales de la provincia (disponibles en la web oficial www.turisme.dival.es)". Esta iniciativa se inscribe en la "clara apuesta por la digitalización y la sostenibilidad del material informativo".

Entre los contenidos ofrecidos están los relacionados con las opciones disponibles en la provincia de Valencia para acoger turismo MICE (de incentivos, reuniones y congresos), el Dossier de Profesionales y el Catálogo de Experiencias Turísticas 2026, además de ediciones monográficas sobre distintos destinos de la provincia y tipos de turismo de especial interés para el turista alemán, como el cicloturismo, entre otros.

Además, los técnicos del área de Turismo de la Diputación de Valencia mantendrán diversas reuniones con agentes del sector y medios especializados durante todos los días del certamen para "generar nuevas oportunidades, fortalecer alianzas estratégicas y consolidar la provincia como un destino competitivo, diverso y experiencial en el ámbito internacional".