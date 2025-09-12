El diputado de Compromís en la flotilla dice que intentarán llegar a Gaza pero teme que intervenga el ejército de Israel

El diputado de Compromís en Les Corts embarcado en la Global Sumud Flotilla, Juan Bordera, y representantes de la coalición y de entidades sociales. - EUROPA PRESS

Compara la "mancha eterna" del "genocidio" israelí con el nazismo alemán: "Si normalizamos esto, es probable que se vuelva a hacer"

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en Les Corts embarcado en la Global Sumud Flotilla, Juan Bordera, ha avanzado que las embarcaciones intentarán llegar a Gaza con la ayuda humanitaria "hasta el último momento", aunque ha admitido que "las perspectivas no son de una alta probabilidad de llegar" y cree que la intervención del ejército israelí es el escenario "más probable".

Así se ha manifestado este viernes el diputado autonómico valencianista desde el puerto de Túnez, donde está embarcado el barco Sirius, en el que viaja en la flotilla hacia Gaza. Ha realizado una conexión organizada por Compromís y retransmitida desde la sala de grupos de Les Corts Valencianes, porque consideran que "los símbolos son importantes".

Bordera ha detallado que los 22 barcos que salieron de Barcelona prevén zarpar este sábado desde Túnez, a los que se unirán otras embarcaciones salidas desde el país africano, además de Italia y Grecia. Todos estos buques --entre 40 y 50, con unos mil tripulantes-- se reagruparán en aguas internacionales, en un punto intermedio entre Túnez e Italia. Les acompañará un barco de rescate frente a una posible intervención de Israel.

El diputado ha admitido que hay "poca probabilidad de llegar a Gaza" con la ayuda humanitaria, ya que ha señalado que de las 38 flotillas arribadas solo las cinco primeras pudieron entregarla. Sin embargo, ha enfatizado que "la idea es intentarlo hasta el último momento y enfrentarnos a lo que sea que nos tengamos que enfrentar con la mayor de las resistencias pacíficas".

Al respecto, ha destacado que tienen protocolos ante distintos escenarios, tanto los "menos probables" como llegar a Gaza o que se produzca un ataque, como "el más probable" que es la intervención del ejército, que puede intervenir cuando las embarcaciones estén a 100 millas de la costa de Gaza.

Para ello, han realizado simulacros a bordo y tienen "todo tipo de instrucciones de cómo actuar en estos escenarios". Entre ellas, destaca que cada tripulante tiene un lugar específico para colocarse y que deben situarse en zonas visibles para las cámaras instaladas en los barcos, como forma "disuasoria y de protección". "Aunque la situación sea difícil, creo que estamos muy preparadas", ha afirmado.

En este sentido, ha comentado la posibilidad de retransmitir en directo la imagen de las cámaras e instalar pantallas en distintas ciudades cuando las embarcaciones estén llegando a Gaza, que es "cuando más probable es la intervención" de Israel. "Sería muy interesante para la protección de la flotilla y mucho más difícil para ellos hacer algún tipo de ataque", ha argumentado.

Asimismo, ha señalado que es posible que la travesía les comporte consecuencias legales, que ha precisado que será "peor" para las personas palestinas o con familiares palestinos embarcadas, pero "da más miedo que se mantenga la espiral de romper la legalidad internacional".

En este sentido, ha alertado que "no es solo una cuestión de Palestina", sino que después de este Estado "habrá otros países porque su intención es seguir colonizando". "Si no se respetan acuerdos tan de mínimos, como no bombardear o mandar drones a aguas internacionales o de otro estado", ha relatado, habrá "muy malas perspectivas, no solo del pueblo palestino, sino de toda la humanidad".

Al respecto, Bordera ha mencionado que, pese al "miedo y la tensión" que generó entre los tripulantes los ataques de Israel a algunos barcos de la flotilla, "paradójicamente" les ha hecho "más fuertes" al ver la reacción de la comunidad internacional de "condena al genocidio".

"GENOCIDIO QUE ESTÁ RETRANSMITIÉNDOSE EN DIRECTO"

Igualmente, ha sostenido que la flotilla es un "éxito de la sociedad civil" y que las actuaciones de la sociedad están "yendo a más". "Cada vez queda más claro que la mayoría de la sociedad está dispuesta a hacer algo. Si normalizamos esto, es probable que se vuelva a hacer", ha alertado, a la vez que ha destacado que la sociedad española está "demostrando estar a la altura".

Frente a ello, ha insistido en que los gobiernos "llegan muy tarde", porque "es un genocidio que está retransmitiéndose en directo y no podemos decir que no lo sabíamos". Ve "muy insuficientes" las declaraciones de la comunidad internacional, aunque ha agregado que "al menos se dan algunos pasos en la dirección correcta para parar la masacre".

En la misma línea, ha expresado que España es "uno de los países que más está intentando hacer algo", y que han ofrecido a algunos tripulantes intervenir en caso de un ataque israelí con heridos, aunque ha insistido en que "continúa siendo insuficiente".

No obstante, espera que todas las actuaciones de la sociedad civil y las declaraciones de representantes políticos hagan "ruido" y sirvan para mostrar a Israel que "cada vez está más sola" y que "no se va a librar de la mancha eterna" de sus acciones "genocidas", que ve "comparable" con el nazismo alemán.

RECLAMAN PROTECCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA FLOTILLA

Por su parte, desde Compromís han mostrado su apoyo, ánimo y agradecimiento a Bordera en la sala de grupos de Les Corts, presidida por una bandera de Palestina y carteles reclamando protección institucional para la flotilla.

La portavoz adjunta de la coalición en Les Corts Isaura Navarro ha reprochado que la flotilla está realizando la tarea que "deberían hacer los gobiernos democráticos y, como no lo hacen, actúa la ciudadanía organizada". "Está bien que se adopten medidas, pero falta mucho más para que sea eficiente para parar este genocidio", ha expresado. Además, ha lamentado que la cámara autonómica no haya dado apoyo institucional a la flotilla

Por su parte, la también portavoz adjunta Paula Espinosa ha coincidido en que "el activismo y la ciudadanía hace lo que no se atreven a hacer los gobiernos" y ha considerado que esta red de solidaridad internacional "será la que consiga que pare el estado genocida de Israel".